Новым послом РФ в США стал экс-заместитель Шойгу и Лаврова

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому чрезвычайным и полномочным послом РФ в США станет известный своими жесткими высказываниями в отношении Запада дипломат с 39-летним стажем, бывший заместитель главы МИД Сергея Лаврова - Анатолий Антонов.

На посту представителя России в США он сменит Сергея Кисляка, которого американские СМИ превратили в своего рода символ предполагаемого «российского вмешательства в президентские выборы».

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне, по совместительству», - говорится в тексте президентского указа.

«Это человек очень опытный, который обладает и знаниями, и навыками. Я не сомневаюсь, что он достойно будет представлять интересы РФ в США», - прокомментировал назначение Антонова глава Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске. Карьеру в отечественном внешнеполитическом ведомстве он начал в 1978 году, окончив факультет международных экономических отношений МГИМО. В середине 2000-х возглавил департамент МИД России по вопросам безопасности и разоружения, оттуда перешел на работу в Минобороны, где отвечал за международные связи, а потом вновь вернулся в МИД. После 2014 года стал одним из основных спикеров по теме кризиса на востоке Украины. Награжден Орденом Александра Невского и другими правительственными и ведомственными наградами, имеет две ученые степени - доктора политических наук и кандидата экономических наук.

«За всю свою дипломатическую карьеру я не помню, когда российско-американские отношения были столь сложными. На восстановление отношений может уйти несколько лет, но я уверен, что в будущем всё обязательно наладится», - комментировал Антонов текущее положение дел между РФ и США.