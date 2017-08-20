Мигранты назвали дочь Ангелой Мухаммед в честь Меркель

Семья обосновавшихся в Германии мигрантов назвала новорожденную дочь в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает Associated Press со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

У девочки, которая появилась на свет в госпитале города Мюнстера, два имени: первое - Ангела, второе - Меркель. Фамилия ее родителей, живущих в Германии с 2015 года и приехавших туда из Сирии, - Мухаммед. Таким образом, «тезка» главы государства будет называться Ангелой Меркель Мухаммед.

Это, кстати, не первый случай, когда мигранты в знак благодарности за предоставленное им пристанище в Европе называют родившегося там ребенка в честь Меркель. Такое же имя получила девочка, появившаяся на свет в Дуйсбурге в 2015 году, в разгар миграционного кризиса.

Тогда европейские СМИ язвили по поводу подобных «трогательных» жестов, направленных, по мнению журналистов, на достижение корыстных целей - чтобы конкретную семью (в данном случае супругов Аль-Хамза) заметила пресса, а вслед за ней и чиновники, что в определенной степени повышает шансы на получение статуса беженцев или вида на жительство, а также другой помощи.

Тем не менее родителям сирийской Ангелы Меркель, родившейся в декабре 2015 года, отказали в предоставлении убежища. Они поженились за 10 месяцев до побега из Сирии. Им предоставили ограниченное право на пребывание в Германии - до тех пор, пока боевые действия на их родине не будут официально признаны завершенными.