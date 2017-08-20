Мигранты назвали дочь Ангелой Мухаммед в честь Меркель

NASA транслирует «великое солнечное затмение» онлайн
Правда, сайт, на котором ведется прямая трансляция полного затмения Солнца, постоянно «виснет».
Правда, сайт, на котором ведется прямая трансляция полного затмения Солнца, постоянно «виснет».
Средства, полученные за оплату проезда, будут возмещать часть затрат на содержание и ремонт этих отрезков трассы.
Семья обосновавшихся в Германии мигрантов назвала новорожденную дочь в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает Associated Press со ссылкой на немецкое информагентство DPA.
У девочки, которая появилась на свет в госпитале города Мюнстера, два имени: первое - Ангела, второе - Меркель. Фамилия ее родителей, живущих в Германии с 2015 года и приехавших туда из Сирии, - Мухаммед. Таким образом, «тезка» главы государства будет называться Ангелой Меркель Мухаммед.
Это, кстати, не первый случай, когда мигранты в знак благодарности за предоставленное им пристанище в Европе называют родившегося там ребенка в честь Меркель. Такое же имя получила девочка, появившаяся на свет в Дуйсбурге в 2015 году, в разгар миграционного кризиса.
Тогда европейские СМИ язвили по поводу подобных «трогательных» жестов, направленных, по мнению журналистов, на достижение корыстных целей - чтобы конкретную семью (в данном случае супругов Аль-Хамза) заметила пресса, а вслед за ней и чиновники, что в определенной степени повышает шансы на получение статуса беженцев или вида на жительство, а также другой помощи.
Тем не менее родителям сирийской Ангелы Меркель, родившейся в декабре 2015 года, отказали в предоставлении убежища. Они поженились за 10 месяцев до побега из Сирии. Им предоставили ограниченное право на пребывание в Германии - до тех пор, пока боевые действия на их родине не будут официально признаны завершенными.