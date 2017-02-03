Сирия, прогнозы: возрождение страны начнется с нефтяной отрасли

По мере того, как продвигается процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии, для ее руководства становится все очевиднее – в стране, почти до основания разрушенной войной, пора начинать налаживать мирную жизнь и восстанавливать производство. По крайней мере, на тех территориях, которые уже освобождены от террористов.

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Многие обозреватели почему-то любят говорить, что, мол, «Сирия - это не Ливия, у нее нет больших запасов нефти и газа». Это – весьма распространенное заблуждение.

Четвертая по запасам на Ближнем Востоке

По словам эксперта по энергетике Усамы Монахида из ближневосточного «Карнеги-центра», Сирия сегодня занимает четвертое место по запасам среди нефтегазодобывающих стран Ближнего Востока, особенно после того, как на ее территории норвежские специалисты разведали крупнейшие месторождения газа.

До начала гражданской войны запасы нефти на сирийских месторождениях оценивались в 2,5 миллиарда баррелей. При этом сирийские нефтяные и газовые месторождения сосредоточены, главным образом, в восточной и северо-восточной частях страны - они соединены трубопроводами с Дамаском, Хомсом и Алеппо. До того, как Запад начал планомерно наводнять страну головорезами со всего мира, уровень нефтедобычи в Сирии в 2010-м составлял 386 тысяч баррелей в день.

По мере того, как в стране разгоралась гражданская война, он планомерно падал, составив в 2012-м уже 186 тысяч баррелей. Сегодня, вследствие разрушения инфраструктуры и захвата месторождений боевиками ИГ, правительство Сирии официально добывает всего 20 тысяч баррелей в день.

Небольшая норвежская компания еще до войны провела геологическую разведку в сирийских территориальных водах, и нашла на шельфе 14 огромных нефтяных бассейнов. Среди них – четыре крупнейших месторождения на участке от ливанской границы до сирийского города Баниас.

Аналитики из US Geological Survey оценили неразведанные запасы морского месторождения «Джабаль Нафти» на границе Сирии и Ливана, в объеме от 3 до 17 миллиардов баррелей «черного золота». Его разработка может «катапультировать» Сирию в ряды наиболее передовых стран, обеспечив добычу нефти на уровне сегодняшнего Кувейта. По мнению экспертов, в мирных условиях, да еще при стабильном уровне инвестиций в геологоразведку, Дамаск смог бы добывать 6–7 млн баррелей «черного золота» в день - лишь вдвое меньше, чем Саудовская Аравия.

Также в довоенный период в Сирии норвежские специалисты нашли колоссальные объемы газа. По их оценкам, в этой стране только доказанные запасы газа составляют 284 миллиарда кубометров, а горючих сланцев – 50 миллиардов тонн. Однако для того, чтобы извлечь все эти богатства из недр, Дамаску нужно освободить большинство месторождений от «присосавшихся» к ним террористов, после чего инвестировать еще десятки миллионов долларов в добычу.

Сколько времени потребуется на восстановление

По мнению экономиста-блогера Олега Макаренко, сирийскую промышленность и производство можно относительно быстро восстановить. Ведь в Сирии, даже с учетом огромных военных потерь и массовой эмиграции населения, остались десятки тысяч специалистов, способных быстро вспомнить профессиональные навыки и взяться за дело.

- Заводы, особенно нефтеперерабатывающие, восстановить можно довольно быстро, поскольку в Сирии еще остались тысячи квалифицированных кадров. Если есть персонал – то можно восстановить и добычу, и производственные цепочки. Да, это стоит немалых денег – но это возможно, - уверен Макаренко. – Вспомните, как СССР и Германия восстанавливались после Второй Мировой войны: работа заводов была возобновлена в считанные месяцы, хотя города были почти полностью разрушены.

Для того, чтобы начать полноценное восстановление добывающей промышленности, в Сирии предстоит для начала освободить от террористов и поставить под надежный контроль правительства ведущие нефтяные регионы. Ведь даже самые скромные «инвестиции первого этапа» в добычу «черного золота» составляют десятки миллионов долларов. Ни одна компания в мире, включая российские «Газпром» или «Роснефть», не станет тратить такие деньги на новые скважины или восстановление старых в случае, если сохранится риск, что они вновь могут попасть в руки боевиков ИГ или «Джебхат-ан-Нусры» (организации запрещены в РФ).

Таким образом от сирийской армии сейчас требуется неспешное, но планомерное продвижение широким фронтом в направлении Пальмиры и надежное закрепление на нефтеносных полях вокруг нее. Только в этом случае инвесторы смогут участвовать в разработке месторождений газа и нефти там.

Взгляд на перспективу

Что касается дальнейших перспектив, то для их реализации понадобится опять же неспешное продвижение в сторону Дейр эз-Зора, где сосредоточены основные разведанные запасы нефти. Сейчас их контролирует ИГИЛ, пользуясь близостью иракской границы, откуда происходит постоянная подпитка боевиками и оружием. Поэтому получение контроля над месторождениями Дейр эз-Зора – достаточно отдаленная перспектива.

А вот восстановление двух крупнейших нефтеперерабатывающих завода Сирии, в последние годы практически простаивавших из-за захвата месторождений повстанцами, можно начинать уже в ближайшее время. По данным экспертов, эти два предприятия в ходе сирийской войны ни разу не попадали в руки боевиков, а от случайных бомбардировок пострадали весьма незначительно.

В целом, развитие нефтяной промышленности даст очень эффективный толчок развитию Сирии и дело не только в деньгах. В ходе восстановления понадобится много рабочих рук, исчезнет безработица, а население поверит в перспективы своей страны.

https://rueconomics.ru/224654-siriya-prognozy-vozrozhdenie-strany-nachnetsya-s-neftyanoi-otrasli

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https://rueconomics.ru/224654-siriya-prognozy-vozrozhdenie-strany-nachnetsya-s-neftyanoi-otrasli