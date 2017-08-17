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РСЗО «Торнадо- С» и его новые возможности
Научно-производственное объединение «Сплав» завершает работу над созданием новой ракеты для РСЗО «Торнадо-С», способной поражать цели с помощью спутниковой системы наведения.
РСЗО «Торнадо-С» была разработана объединением «Сплав» в качестве замены системы «Смерч» и внешне во многом похожа на предшественника. Особенность «Торнадо-С» — автоматизированная система управления наведения и огня (АСУНО), позволяющая одновременно управлять стрельбой дивизиона, автоматически рассчитывать данные по целям и наводить пакеты направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Кроме того, для «Торнадо-С» разработаны новые ракеты, имеющие повышенную дальность поражения цели (до 200 км), а также оснащённые системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. По словам разработчиков, новая головка самонаведения позволит ракете поражать цель на максимальной дальности пуска с отклонением от точки прицеливания всего в несколько метров. Благодаря новым ракетам «Торнадо-С» сможет применяться и как универсальная тактическая ракетная система. По словам разработчиков, «новая ракета для «Торнадо» сейчас находится в высокой степени технической готовности. Боеприпас уже проходит испытания».
«Торнадо» — новое семейство российских РСЗО, которые должны прийти на смену советским системам «Град» и «Смерч». В частности, система «Торнадо-Г» поступила на вооружение российской армии в 2012 году в качестве замены 122-мм РСЗО «Град» — она также оснащена «умной» АСУНО и может комплектоваться ракетами повышенной дальности (до 100 км).
http://vpk-news.ru/news/35158
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