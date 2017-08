Мужчина с ножом устроил резню в центре Турку

Российское генконсульство в финском городе Турку выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших в результате инцидента, который произошел сегодня днем в центре населенного пункта на площади Кауппатори. Там неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набрасывался на прохожих, нанося им ранения. В результате один человек скончался от полученных травм, еще несколько прохожих - по разным данным, от пяти до восьми - госпитализированы.

«Я связался с полицией, и полиция в данный момент выясняет обстоятельства происшествия. Более полная информация будет представлена полицией позднее через СМИ», - заявил журналистам атташе генконсульства Вадим Биккужин.

Finland attack – ‘Several people injured after stabbings and shots fired’ in city of Turku https://t.co/QkyoDLtTMv pic.twitter.com/StxjiJuZJ0