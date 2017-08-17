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    • Опубликована
    • сегодня в 18:19

Мужчина с ножом устроил резню в центре Турку

Российское генконсульство в финском городе Турку выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших в результате инцидента, который произошел сегодня днем в центре населенного пункта на площади Кауппатори. Там неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набрасывался на прохожих, нанося им ранения. В результате один человек скончался от полученных травм, еще несколько прохожих - по разным данным, от пяти до восьми - госпитализированы.

«Я связался с полицией, и полиция в данный момент выясняет обстоятельства происшествия. Более полная информация будет представлена полицией позднее через СМИ», - заявил журналистам атташе генконсульства Вадим Биккужин.

В связи с нападением усилены меры безопасности на вокзалах и в аэропорту финской столицы Хельсинки. Район, где произошел инцидент, оцеплен полицией, которая рекомендует жителям и гостям Турку по возможности не покидать свои дома вплоть до появления новой информации на этот счет.

Личность мужчины, набросившегося на прохожих с ножом, устанавливается, его мотив неизвестен, версия теракта не озвучивается. Полиция обезвредила его выстрелом в ногу, однако некоторые финские СМИ пишут, что нападавший был убит стражами порядка в ходе задержания. По их данным, среди пострадавших есть женщины, в том числе одна пожилая. Один из очевидцев утверждает, что двое раненых - иностранные граждане.

Полиция, как пишет британская Daily Telegraph, рассматривает версию о том, что злоумышленник мог действовать вместе с некими сообщниками, поэтому принимаются меры для задержания «нескольких возможных преступников».

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