Клиенты «Югры» требуют от Набиуллиной план оздоровления банка

Вкладчики лишенного лицензии банка «Югра» готовят письмо на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с требованием запросить у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) план финансового оздоровления банка, ставший основанием для введения в нем временной администрации.

С инициативой истребовать документ, на который представители Центробанка сослались в суде , выступили те клиенты «Югры», чьи вклады по размерам превышают нормы страхования, - то есть так называемые «превышенцы». При лишении банка лицензии они получают компенсацию лишь за часть своего вклада - ту, которая покрывается государственной программой страхования.

Организатор сообщества «превышенцев» «Югры» Николай Николаев провел брифинг под стенами ЦБ РФ, заявив журналистам, что вкладчики требуют предоставить им и другие сведения - какие фактические данные использовались при подготовке плана, кто готовил план, как рассматривался и утверждался, какая роль была отведена АСВ в плане и насколько соответствуют фактические действия АСВ плану.

Заявления к письму на имя Набиуллиной собираются по всей России, в итоге документы планируется направить по почте в «бумажном» виде и в электронном виде - через сайт Банка РФ. Соответствующую информацию от клиентов «Югры» получил портал Банки.ру .

«В связи с тем, что на первом судебном заседании представители АСВ не назвали основания, по которым была парализована работа банка, бизнес его клиентов и заморожены деньги вкладчиков на сумму более 15 миллиардов рублей, мы обращаемся к Вам с требованием запросить у Агентства по страхованию вкладов план оздоровления банка, который стал основанием для ввода временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации, и представить этот документ его кредиторам», - цитирует портал текст письма вкладчиков к Эльвире Набиуллиной.

Если план и другие документы не будут предоставлены, вкладчики «будут считать, что последующие действия временной администрации во главе с АСВ были направлены на искусственное создание условий для отзыва лицензии », а также собираются провести митинги и подать иски в высшие судебные инстанции.