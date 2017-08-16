Первый лимузин Ельцина продают почти за 20 млн рублей

На популярном сайте объявлений о продаже транспортных средств «Авто.ру» появилось необычное предложение : разместивший его пользователь предлагает всем желающим купить первый бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140) - «машину-легенду», на которой ездил первый президент России Борис Ельцин.

Судя по данным в объявлении, машина продается в Санкт-Петербурге. Продавец утверждает, что именно на ней глава государства в качестве пассажира посещал «официальные и неофициальные встречи».

Это автомобиль 1994 года выпуска, с синим кузовом и пробегом в 60 тыс. км, пятилитровым двигателем на 320 л.с. и автоматической коробкой переключения скоростей. По словам продавца, ремонта машина не требует - и обойдется «всего» в 19 млн 790 тыс. рублей.

В тексте объявления также говорится, что этот лимузин стал по сути дела первой президентской машиной, а до его появления Ельцин «перебивался на оставшихся броневиках W116, W126, а также ЗИЛах».

По данным издания Motor.ru, бронированием ельцинского Mercedes-Benz S-Class занималась немецкая компания Trasco Bremen, после чего автомобиль поступил в «гараж особого назначения» руководства Германии. Потом ему на смену пришел заводской броневик S-Class Pullman (один из них, кстати, тогдашний немецкий канцлер Гельмут Коль, для которого он и предназначался, подарил своему российскому коллеге Ельцину - и впоследствии автомобиль был продан за 34 млн рублей, причем тоже с «Авто.ру»).