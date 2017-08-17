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    • Опубликована
    • сегодня в 16:02

1 сентября к Земле подлетит самый большой астероид в истории наблюдений

Астероид 3122, он же Флоренс - крупнейший за всю историю систематических наблюдений NASA за потенциально опасными околопланетными объектами (то есть с конца 1980-х годов) - приближается к Земле и достигнет минимальной дистанции 1 сентября. Расстояние между нами и им составит 7 млн км, это в 18 раз больше, чем от Земли до Луны.

Диаметр Флоренс достигает 5 км, что делает астероид самым крупным из всех зарегистрированных специалистами NASA на таком сравнительно небольшом расстоянии от нашей планеты. «Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше», - пояснил Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов агентства.

По словам специалистов NASA, опасности для землян Флоренс не представляет. В предыдущий раз этот астероид, открытый в 1981 году, сближался с Землей в 1890 году. Сейчас же его можно будет наблюдать при помощи телескопа - ищите в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

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