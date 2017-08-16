«Мёртвое поле» Украина: Киев обрёк Европу на «Северный поток-2»

Власти шведского города Карлсхамн разрешили хранить трубы, предназначенные для строительства газопровода «Северный поток-2», в портах острова Готланд. Месяц назад Швеция отказала «Газпрому», сославшись на ущерб оборонным и политическим интересам страны. Резкий разворот в сторону России шведские чиновники объяснили, сославшись на отсутствие рисков со стороны голландского подрядчика. Однако истинные причины кроются в том, что поменялся энергетический вектор ЕС в отношении Украины.

Показательно, что от поддержки украинского бойкота «Северного потока-2» отказалась именно Швеция, которая поддержала майдан официально через своего министра иностранных дел Карла Бильдта. В интервью «Политэксперту» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов подтвердил смену антироссийского курса в Европе в сфере энергетики:

"То, что договорились со Швецией, это показательно, потому что говорит о том, что в Стокгольме решили, что особого смысла дальше блокировать нет. С победой Трампа становится всё более понятно, что нет особого смысла всем европейским странам во всём, включая энергетику, противостоять Москве, что гораздо умнее постараться извлечь из этого выгоду. Все будут руководствоваться собственными интересами, и на Украину никто не будет обращать внимания."

За хранение строительных материалов для второй ветки «Северного потока» бюджет Швеции получит 11,3 млн долларов. В Европе также поняли выгодность трансбалтийского газопровода в обход проблемных транзитёров, таких как Польша и Украина. Прокладка первой ветки по дну Балтийского моря показала, что транспортные издержки ниже относительно затрат украинского маршрута. Именно поэтому Киев опасается потерять транзит российского газа, который в прошлом году вырос на 23%, дав в украинский бюджет 2,5 млрд долларов за транзит.

"Украинская политика в сфере энергетики базируется на двух принципах: не потерять транзит российских углеводородов и как можно меньше платить за сырьё. В остальном Украина следует в фарватере Европейского союза с той разницей, что Украина перестаралась в антироссийской политике и оказалась более антироссийской страной, чем все страны Европы. И это толкает её на сохранение этой позиции, несмотря на то, что от неё начинают отходить."

По словам эксперта, после майдана «Москва неотступно держится в энергетике правила, что нужно обойти Украину», понимая, что «это мёртвое поле», которое необходимо избегать. Василий Колташов заверил, что «Украина не сможет препятствовать никак строительству «Северного потока-2».

Даже его ближайший союзник в ЕС по противостоянию с Россией, Польша, в 2016 году увеличила закупки российского газа на 20%, несмотря на публичные призывы заблокировать строительство газопровода на Балтике. Польский план газовой диверсификации с участием Катара и Норвегии потерпел крах: СПГ-терминал в Свиноуйсьце простаивает из-за высокой цены на катарский газ, а Норвегия с каждым годом снижает газодобычу. К тому же, по свидетельству эксперта, Польша будет действовать в фарватере Германии, которая нуждается в расширении своей ГТС.