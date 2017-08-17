Помощь Украине обойдется Европе в 5 млрд евро за год

Первый вице-премьер Украины и глава министерства экономики Степан Кубив заявил, что в рамках аналога «плана Маршалла», который разработал литовский сейм, Киев может получать по меньшей мере 5 млрд евро в год - в рамках поддержки программы евроинтеграции.

«Эта инициатива литовского сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции», - написал украинский чиновник на своей странице в Facebook. По его словам, предполагаемая помощь пойдет на проведение реформ.

Сейчас, как утверждает Кубив, в международных институтах активно обсуждают план поддержки Украины, чтобы сформировать для его воплощения «группу друзей» страны.

Руководитель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко уточнила, что литовский план уже утвержден в резолюции Европейской народной партии. Резолюция «О планах долгосрочной поддержки Украины» была принята на конгрессе этой партии в конце марта по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса. В ней говорится, что страны Евросоюза должны разработать программы поддержки Украины в различных областях, включая экономику, оборону и социальную сферу.

Президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам саммита с представителями ЕС, состоявшегося в июле в Киеве, что Брюссель пообещал ему рассмотреть возможность разработки нового плана поддержки - долгосрочного, по образцу «плана Маршалла». Этот план действовал после Второй мировой войны в рамках американской помощи Европе с целью восстановления разрушенной экономики, устранения торговых барьеров, модернизации промышленности и общего развития европейских стран.