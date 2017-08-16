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    • Опубликована
    • сегодня в 15:50

«Нас закроют, и кто-то перекрестится»: Гузеева – о шоу «Давай поженимся»

Ведущая телепередачи «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала, что ее проект не последует за «Пока все дома» Тимура Кизякова и «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой, о закрытии которых недавно стало известно. По словам звезды, вот-вот начнутся съемки выпусков нового сезона.

«Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть», - заявила телеведущая в интервью «Газете.ру».

По ее словам, ни одна программа не может нравиться абсолютно всем зрителям, поэтому критика в адрес «Давай поженимся» - нормальное явление, которое она сама воспринимает адекватно.

Помимо Кизякова и Меньшовой Первый канал покинули также Андрей Малахов , который на протяжении многих лет бессменно вел ток-шоу «Пусть говорят», и Александр Олешко, устроившийся на НТВ. В прессе пошли слухи о закрытии и других программ - «Первой студии», «Контрольной закупки» и «Модного приговора», однако пресс-служба телеканала опровергла эту информацию.

Обещание Гузеевой в скором времени вернуться на экраны разочаровало пользователей соцсетей, которые, судя по их реакции, всерьез рассчитывали на закрытие «Давай поженимся». В комментариях люди пишут, что ведущая выглядит неестественно в своих насильственных попытках свести пары друг с другом, зачастую переходит грань и грубит участникам, да и вообще идея шоу себя исчерпала.

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