В пятизвездном турецком отеле умер турист из России

Турецкие СМИ сообщают о смерти российского туриста, который вместе с супругой отдыхал в одном из пятизвездных отелей местного курорта Белек.

По предварительным данным, причиной смерти 67-летнего Александра Шепелева стал сердечный приступ, однако его тело было решено отправить в город Анталью для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Мужчина скончался вчера, ему стало плохо прямо в отеле, причем совершенно неожиданно. Супруга россиянина вызвала медиков, но помочь туристу они не смогли.

Некоторые российские СМИ, воспользовавшись тем, что скончавшийся турист приходится однофамильцем мужа покойной певицы Жанны Фриске Дмитрия Шепелева, не постеснялись завлекать читателей заголовками типа «Шепелев умер от сердечного приступа».

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах начали измерять температуру у прибывающих из Турции пассажиров - в связи с распространением там вируса Коксаки , вызывающего инфекционное заболевание с поражением желудочно-кишечного тракта.