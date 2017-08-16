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    • Опубликована
    • сегодня в 16:19

«Миротворец» внес в свои списки Безрукова с «Бригадой»

Популярные российские актеры кино и театра - Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Павел Майков - попали в так называемый черный список скандально известного украинского сайта «Миротворец», специализирующегося на публикации личных данных людей, которых считает врагами Украины.

По всей видимости, звезды, которых объединяет работа в популярнейшем отечественном телесериале «Бригада», не угодили «Миротворцу» посещением Крыма, которое на Украине трактуют как нарушение ее государственных границ и угрожают карать в соответствии с уголовным кодексом.

Кроме того, Безруков, Майков и Дюжев, по версии «Миротворца», принимали участие в «пропагандистских мероприятиях» по крымской тематике.

Напомним, накануне «Миротворец» оскандалился пафосным и при этом невероятно циничным комментарием по поводу смерти российской актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась в одной из клиник Германии от онкологического заболевания. Украинский сайт опубликовал заметку, суть которой сводилась к тому, что болезнь - это кара свыше тем артистам, которые поддерживают российские власти в правительственной политике по Крыму. Глаголева также относилась к числу таких звезд, поскольку побывала на полуострове, когда там проходил кинофестиваль.

В комментарии «Миротворца» фигурировали также Иосиф Кобзон и Михаил Задорнов, о которых СМИ в разное время сообщали, что они проходили лечение в связи с онкологическими заболеваниями. Кобзон сам прокомментировал это сообщение, пообещав редакции украинского сайта возмездие от Бога, и проклял

его создателей.

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