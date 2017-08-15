ЦБ прикрылся служебной тайной на суде по иску «Югры»

На заседании Арбитражного суда, где рассматривался иск топ-менеджмента банка «Югра» к ЦБ РФ - о признании недействительными его решений назначить временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов, ответчик так и не смог обосновать свои действия.

Юристы Центробанка заявили суду, что документальное подтверждение законности приказов регулятора содержится в плане участия АСВ в предотвращении банкротства «Югры» . Этот план якобы был утвержден Центробанком, но противоположная сторона ничего о нем не знала и впервые услышала о его существовании лишь на суде.

На требование представить упомянутый документ в качестве доказательства представители ЦБ РФ заявили, что он содержит сведения, являющиеся служебной тайной, и поэтому не подлежит разглашению. Кроме того, по их словам, план не имеет прямого отношения к рассматриваемому делу.

В свою очередь представитель «Югры» высказал предположение о том, что документ был составлен и утвержден Центробанком «формально», ведь на подготовку такого рода проектов требуется время.

Топ-менеджмент банка «Югра» сомневается в том, что правила подготовки, рассмотрения и утверждения плана были соблюдены, а его содержание соответствует действительности.

Судья Максим Кузин отклонил ходатайство представителей «Югры» об истребовании плана работы временной администрации: по его словам, ЦБ РФ «по умолчанию» должен предоставить такой документ для обоснования законности своих решений. После этого он назначил рассмотрение иска по существу на 19 сентября.

«Мы не знаем ни содержания документа, ни процедур его рассмотрения и утверждения, суд отказался истребовать этот план, и у нас осталось много вопросов к Центробанку. Надеемся услышать подробные обоснования от представителей ЦБ», - заявил экс-председатель правления банка «Югра» и основной истец Дмитрий Шиляев.

Он и другие представители «Югры» по-прежнему не понимают, каким образом и на каких основаниях руководство банка лишили контроля над ним . По их словам, решения ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам незаконны , поскольку по состоянию на 7 июля финансовая отчетность «Югры» свидетельствует о выполнении всех нормативов регулятора.

В частности, на 4 июля достаточность базового капитала Н 1.1 достигала 7,84% при минимуме в 5,75%, а мгновенная ликвидность Н2 более чем в 15 раз превышала минимальные показатели (262,8% при установленном минимуме в 15%).