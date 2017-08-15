Дирекция Исаакия ищет работу сотрудникам после передачи РПЦ

Обама победил Трампа твитом про Шарлоттсвилль
Комментарии экс-президента США к националистическому скандалу побили рекорд популярности в «Твиттере».
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Пограничное управление спецслужбы пояснило информацию о якобы произведенном переносе российско-казахстанской границы.
Согласно предварительным расчетам, после передачи Исаакиевского собора РПЦ будут уволены порядка 160 сотрудников, передает ТАСС. Между тем депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что публичные дискуссии о судьбе Исаакия сейчас больше всего напоминают «спор хозяйствующих субъектов», однако они являются неоправданно приземленными. По его мнению, храм должен быть местом духовности, однако сейчас Исаакиевский собор «находится в состоянии поругания».
«Так, может быть, если мы восстановим справедливость и вернем Исаакию, этому очень важному в духовном строе современного Санкт-Петербурга месту, главное — намоленность, духовность, — тогда многое наладится и в самом городе?» — сказал он в интервью РИА Новости.