Дирекция Исаакия ищет работу сотрудникам после передачи РПЦ

Дирекция Исаакиевского собора сейчас обсуждает с руководствами музеев трудоустройство сотрудников, которые могут остаться без работы после передачи собора РПЦ. Об этом сообщил директор музея Николай Буров. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, публичные споры о судьбе Исаакия больше напоминают «спор хозяйствующих субъектов».

Согласно предварительным расчетам, после передачи Исаакиевского собора РПЦ будут уволены порядка 160 сотрудников, передает ТАСС. Между тем депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что публичные дискуссии о судьбе Исаакия сейчас больше всего напоминают «спор хозяйствующих субъектов», однако они являются неоправданно приземленными. По его мнению, храм должен быть местом духовности, однако сейчас Исаакиевский собор «находится в состоянии поругания».

«Так, может быть, если мы восстановим справедливость и вернем Исаакию, этому очень важному в духовном строе современного Санкт-Петербурга месту, главное — намоленность, духовность, — тогда многое наладится и в самом городе?» — сказал он в интервью РИА Новости.