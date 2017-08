Мыльница-автомат «отказалась» обслуживать темнокожего мужчину

В Twitter разгораются нешуточные баталии по поводу «расизма», проявленного «умным» автоматическим дозатором для жидкого мыла по отношению к темнокожему мужчине. Видеодоказательство такого нетолерантного «поведения» аппарата выложил в соцсеть пользователь под ником nke_ise. В пояснении к ролику говорится, что сенсор, запускающий подачу мыла, был настроен на распознание исключительно светлой кожи рук.

«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», - говорится в описании к посту.

Твит был опубликован накануне, 16 августа, был перепечатан около 77 тысяч раз и набрал почти 100 тысяч лайков.

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW