Мыльница-автомат «отказалась» обслуживать темнокожего мужчину

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В Twitter разгораются нешуточные баталии по поводу «расизма», проявленного «умным» автоматическим дозатором для жидкого мыла по отношению к темнокожему мужчине. Видеодоказательство такого нетолерантного «поведения» аппарата выложил в соцсеть пользователь под ником nke_ise. В пояснении к ролику говорится, что сенсор, запускающий подачу мыла, был настроен на распознание исключительно светлой кожи рук.
«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», - говорится в описании к посту.
Твит был опубликован накануне, 16 августа, был перепечатан около 77 тысяч раз и набрал почти 100 тысяч лайков.
If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW— Chukwuemeka Afigbo (@nke_ise) 16 августа 2017 г.
Пользователи, которые его комментировали, разбились на два противоборствующих лагеря: одни доказывали, что в «поведении» дозатора для жидкого мыла нет ничего крамольного и тревожного, поскольку аппарат попросту установлен в слишком темном месте и из-за этого не идентифицирует кожу темного цвета, а другие всерьез обвиняли разработчиков мыльницы в халатности или даже расизме. Аргументы второй стороны основываются на том, что если бы в команде разработчиков был хоть один темнокожий сотрудник, то на этапе простейшего тестирования они выявили бы недостаток своего продукта.