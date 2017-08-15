Постпред РФ в ЕС: европейцы подправили закон США о санкциях

Постоянный представитель РФ в Европейском союзе Владимир Чижов рассказал, что ЕС фактически вывел из-под действия нового американского закона о санкциях некоторые свои совместные с Россией энергетические проекты. Этого, по словам Чижова, европейцам удалось добиться за счет смягчения ряда пунктов принятого в Вашингтоне документа, «сгладить и кое-какие цифры подправить».

В частности, ЕС сумел пролоббировать повышение (по сравнению с предложением разработчиков американского закона) планки допустимой российской доли в международных проектах в сфере энергетики: в первом варианте документа она равнялась 10%, в финальном - 33%. В результате, подчеркнул постпред РФ при Евросоюзе, из-под действия закона оказались выведены «некоторые проекты с российским участием» - хотя и не такие крупные, как «Северный поток-2».

Также европейцы настояли на том, чтобы в итоговом варианте закона о санкциях формулировки, касающиеся полномочий и порядка действий президента США, были ослаблены: в начальной версии говорилось, что американский лидер «должен» принимать предписанные документом меры, в конечной - что он «может» это делать.

Чижов напомнил, что основным партнером России по проекту «Северный поток-2», попавшему под действие новых санкций, является Германия, которая последовательно поддерживала эту инициативу даже вопреки мнению руководства других стран. Представитель РФ при ЕС не исключил, что сложившаяся ситуация может повлиять на ход предстоящих выборов в ФРГ, тем более что европейская и американская экономики сейчас ведут жесткую конкурентную борьбу. «Там обмен ударами, взаимными исками на многомиллиардные суммы ведется больше десятка лет», - напомнил Чижов в качестве примера о длительном противостоянии между известными авиастроительными концернами Boeing и Airbus.

Закон, расширяющий санкции в отношении РФ, был подписан Дональдом Трампом 2 августа - через несколько дней после того, как документ утвердили американские сенаторы. Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон неоднократно подчеркивал, что они с президентом «не в восторге» от этой разработки законотворцев, но лишены выбора из-за масштабной поддержки, которую их инициатива получила в обеих палатах парламента.