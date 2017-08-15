Россия усовершенствовала защиту ядерных реакторов

Специалисты московского «НПО «ЦНИИТМАШ», который входит в состав машиностроительных предприятий «Росатома», завершили работы по усовершенствованию технологии изготовления поковок для защиты ядерных реакторов атомных электростанций (АЭС).

Детали из высоколегированной стали предназначаются для изготовления электромагнитов, которые используются в системах управления и защиты ядерных реакторов.

Новую технологию осваивали совместно со специалистами ОАО «Тяжпрессмаш», она заключается в том, что заготовки кованых труб изготавливались на специальных прессах с усилием 2000 тонн, затем трубы разрезались на отдельные поковки. Новая технология позволила сократить стоимость комплекта на 25%.

Стоит отметить, что «Росатом» — одна из самых успешных в экономическом смысле компаний России. Госкорпорация объединяет около 350 различных предприятий, исследовательских бюро и научных организаций. Разработка и применение новейших технологий позволяет концерну занимать одно из лидирующих мест среди гигантов мировой атомной энергетики.

Компания занимает первое место по количеству возводимых в мире АЭС, третье место по количеству добычи урана, обеспечивает 36% мирового рынка по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.