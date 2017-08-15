Россия усовершенствовала защиту ядерных реакторов

Украина избавилась от всех известных памятников Ленину
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Народный артист СССР прокомментировал издевательский пост, появившийся на украинском сайте в ответ на новость о смерти российской актрисы.
Детали из высоколегированной стали предназначаются для изготовления электромагнитов, которые используются в системах управления и защиты ядерных реакторов.
Новую технологию осваивали совместно со специалистами ОАО «Тяжпрессмаш», она заключается в том, что заготовки кованых труб изготавливались на специальных прессах с усилием 2000 тонн, затем трубы разрезались на отдельные поковки. Новая технология позволила сократить стоимость комплекта на 25%.
Стоит отметить, что «Росатом» — одна из самых успешных в экономическом смысле компаний России. Госкорпорация объединяет около 350 различных предприятий, исследовательских бюро и научных организаций. Разработка и применение новейших технологий позволяет концерну занимать одно из лидирующих мест среди гигантов мировой атомной энергетики.
Компания занимает первое место по количеству возводимых в мире АЭС, третье место по количеству добычи урана, обеспечивает 36% мирового рынка по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.