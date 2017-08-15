ВЦИОМ попросил россиян предсказать приговор Улюкаеву

Уровень информированности населения России о развитии событий по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева оказался довольно высоким: 71% участников опроса знают, что началось судебное разбирательство. Однако интерес к этой теме проявляют преимущественно пенсионеры.

Почти половина респондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМ, назвали судебный процесс в отношении бывшего главы МЭР «показательной акцией» (такого мнения сейчас придерживаются 49% опрошенных, а осенью прошлого года - 54%).

Социологи решили зайти достаточно далеко и поинтересовались мнением участников исследования о виновности или невиновности подсудимого, а потом попросили их спрогнозировать приговор. Примечательно, что 57% опрошенных заранее готовы назвать Улюкаева виновным, но 56% из них предполагают при этом завершение слушаний «формальным приговором», а каждый пятый и вовсе предрек экс-министру освобождение без наказания.

Что касается приговора, то 53% респондентов назвали конфискацию имущества, 43% - лишение свободы с отбыванием в колонии.

Напомним, рассмотрение дела Улюкаева по существу началось накануне, 16 августа, в Замоскворецком суде Москвы. За неделю до этого было принято решение оставить бывшего чиновника под домашним арестом еще на полгода.

По версии обвинения, на саммите стран БРИКС Улюкаев лично потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере 2 млн долларов, угрожая в случае отказа препятствовать деятельности компании. В свою очередь экс-глава МЭР не признает вину и утверждает, что в отношении него была совершена провокация.