Россельхознадзор блокирует поставки с четырех белорусских молокозаводов

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С завтрашнего дня, 18 августа, по распоряжению Россельхознадзора будут временно ограничены поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий и установлен режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще пяти производителей.
Среди молокозаводов, чья продукция временно запрещена к поставкам на российский рынок, оказалась компания «Савушкин продукт», достаточно популярная у отечественного покупателя.
В пресс-релизе Россельхознадзора уточняется, что в мясе птицы производства «Витконпродукт», питьевом молоке «Молочные горки», сгущенном молоке Рогачевского МКК и сухой молочной сыворотке «Савушкина продукта» выявлены следы антибиотиков и другие признаки несоответствия нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза.
Кроме того, усиленному контролю будет подвергнута продукция еще пяти белорусских предприятий - «Бобруйского мясокомбината», Минского молочного завода №1, «Беловежских сыров», «Бака» и компании «Здравушка-Милк» (в составе поставляемых ими товаров также были выявлены различные антибиотики).
Напомним, предыдущие ограничения на поставку белорусской сельскохозяйственной продукции (в тот раз животноводческой) Россельхознадзор вводил в конце июля: тогда меры надзорного ведомства коснулись компаний «Белоруснефть-Особино» и Воложинского филиала «Молодечненского молочного комбината» Воложинский филиал. В то же время был усилен лабораторный контроль за качеством поставок продукции еще шести белорусских производителей.