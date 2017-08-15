Россельхознадзор блокирует поставки с четырех белорусских молокозаводов

С завтрашнего дня, 18 августа, по распоряжению Россельхознадзора будут временно ограничены поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий и установлен режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще пяти производителей.

Среди молокозаводов, чья продукция временно запрещена к поставкам на российский рынок, оказалась компания «Савушкин продукт», достаточно популярная у отечественного покупателя.

В пресс-релизе Россельхознадзора уточняется, что в мясе птицы производства «Витконпродукт», питьевом молоке «Молочные горки», сгущенном молоке Рогачевского МКК и сухой молочной сыворотке «Савушкина продукта» выявлены следы антибиотиков и другие признаки несоответствия нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза.

Кроме того, усиленному контролю будет подвергнута продукция еще пяти белорусских предприятий - «Бобруйского мясокомбината», Минского молочного завода №1, «Беловежских сыров», «Бака» и компании «Здравушка-Милк» (в составе поставляемых ими товаров также были выявлены различные антибиотики).

Напомним, предыдущие ограничения на поставку белорусской сельскохозяйственной продукции (в тот раз животноводческой) Россельхознадзор вводил в конце июля: тогда меры надзорного ведомства коснулись компаний «Белоруснефть-Особино» и Воложинского филиала «Молодечненского молочного комбината» Воложинский филиал. В то же время был усилен лабораторный контроль за качеством поставок продукции еще шести белорусских производителей.