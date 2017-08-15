Украина избавилась от всех известных памятников Ленину

За время действия закона о так называемой декоммунизации на территории Украины из ее населенных пунктов были перемещены все фигурирующие в реестре памятники Владимиру Ленину. Об этом журналистам сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в общей сложности в рамках указанного закона было демонтировано 2389 памятников, из которых 1320 изображали вождя мирового пролетариата. «Ленина в городах больше нет на территории, которая контролируется Украиной», - заверил Вятрович, тут же оговорившись, что допускает существование памятников в селах или на предприятиях. Такие скульптуры «в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения».

Демонтированные памятники постигла разная участь - в зависимости от того, что они собой представляли. Гипсовые фигуры и бюсты, изготовленные по шаблону, были уничтожены как не имеющие культурной и исторической ценности, а бронзовые либо переплавлялись на металл, либо передавались музеям.

В связи с массовым демонтажом скульптур советских времен Вятрович анонсировал открытие на территории киевского ВДНХ «музея монументальной пропаганды СССР», где, по его словам, также будут представлены скульптурные изображения Ленина.

Напомним, закон о декоммунизации вступил в силу на Украине весной 2015 года, он запрещает использование советской символики и связанных с историей СССР реалий, включая памятники и топонимы. В рамках этого закона уже были переименованы Днепропетровск (ныне Днепр) и Кировоград (теперь называется Кропивницким), а также еще 985 населенных пунктов.