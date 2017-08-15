Кобзон пригрозил «Миротворцу» божьей карой за Глаголеву

Издевательская запись, которую сделала редакция украинского сайта «Миротворец» в качестве комментария к новости о смерти российской актрисы Веры Глаголевой, вызвала шквал гнева в РФ. В частности, народный артист СССР Иосиф Кобзон, которого «Миротворец» тоже упомянул в этой связи, заявил в интервью Life: «Будь они прокляты, мракобесы, потерявшие разум, честь, совесть. Я не православный, но считаю, что Бог их накажет».

«Миротворец» специализируется на публикации личных данных людей, которых сам провозглашает «врагами Украины». В его списки часто попадают артисты и другие деятели культуры - преимущественно те, кто выступал в Крыму или одобрительно высказывался о воссоединении полуострова с Россией. Среди них есть и иностранцы - например, сербский режиссер Эмир Кустурица и немецкая группа Scooter.

Вера Глаголева фигурирует в списке «Миротворца» как «нарушительница государственных границ Украины» (по всей видимости, редакция сайта имела в виду факт посещения актрисой Крыма в 2016 году в рамках проходившего там фестиваля). Накануне, когда стало известно о ее смерти в Германии после продолжительного онкологического заболевания, «Миротворец» разразился циничным постом следующего содержания: «Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище - это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона» (это намек на их истории болезни).

«Миротворец» показывает, что находится по ту сторону морали и скорее следует какой-то архаичной средневековой традиции, которую мы уже давно успели забыть», - прокомментировал выходку редакции сайта ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов, предсказав, что все подобные действия «в конечном счете обернутся против Украины».

Напомним, прощание с Верой Глаголевой состоится 19 августа. Ее дочь попросила журналистов проявить тактичность и не беспокоить близких актрисы, пока они скорбят о своей утрате.