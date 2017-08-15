Московский зоопарк впервые за 40 лет покажет бегемота

Завтра, 18 августа, в Московском зоопарке состоится африканский праздник со звуками барабанов, танцевальным флешмобом, мастер-классами, играми и конкурсами, угощением из кофе и сладостей в сопровождении веселых героев мультфильма «Мадагаскар». Виновницей торжества и главной героиней мероприятия станет трехлетняя карликовая бегемотиха, которая прибыла в российскую столицу из Швеции в начале августа и поселилась в одном из вольеров павильона «Животные Африки».

Три года для карликового бегемота - нежный возраст, поэтому полная сил юная шведская гостья хорошо перенесла переезд и быстро адаптировалась в Москве, подружилась с персоналом зоопарка, продемонстрировала отменный аппетит (даже карликовые бегемоты съедают около 20 килограммов пищи в день) и освоила купание в бассейне под открытым небом, который имеется в ее уличном вольере.

Для Московского зоопарка прибытие карликового бегемота - знаменательное событие. Последний раз гиппопотамы, причем обычные, жили там почти 40 лет назад (до 1980 года). Первого представителя этого вида в зоосаду завели в 1925 году, а спустя примерно десятилетие туда прибыла самая знаменитая пара бегемотов - Петер и Грета, для которых сотрудники оборудовали большой водоем и домик на его берегу. Правда, в открытом вольере не было теплого помещения, поэтому с наступлением холодов животных переселяли в Слоновник, а весной возвращали обратно.

В 1943 году в семье Петера и Греты появилось пополнение - маленький бегемотик Август, первый представитель этого вида, родившийся в Московском зоопарке, крайне редкий в мировой практике и уникальный для СССР случай размножения гиппопотамов в неволе. Впоследствии у него родилась сестренка по кличке Ракета.

Петер и Грета оказались долгожителями: он прожил 37 лет и умер в 1971 году, его партнерша скончалась в 1980 году в возрасте 46 лет. После смерти родителей Ракету отправили в зоопарк Казани, и Московский зоопарк остался без бегемотов.

Карликовые бегемоты - их ближайшие родственники, они живут в лесах и болотах на западе Африки, очень похожи на своих крупных сородичей внешне, но радикально отличаются габаритами: вес обычного гиппопотама достигает 3 тонн, карликового - от 180 кг до 275 кг. Кроме того, есть отличия и в образе жизни: карликовые гиппопотамы - одиночки, проводят много времени на суше (хотя и нуждаются в регулярных омовениях), активны преимущественно по ночам и не привязываются к определенной территории. К сожалению, эти «малыши» относятся к числу вымирающих видов, и в дикой природе их осталось не более 3 тысяч. Основные причины вымирания - вырубка лесов и деятельность охотников.