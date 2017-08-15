Московский зоопарк впервые за 40 лет покажет бегемота

Украина избавилась от всех известных памятников Ленину
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Банк России отказался представить документ, подтверждающий законность его приказа о введении временной администрации.
Завтра, 18 августа, в Московском зоопарке состоится африканский праздник со звуками барабанов, танцевальным флешмобом, мастер-классами, играми и конкурсами, угощением из кофе и сладостей в сопровождении веселых героев мультфильма «Мадагаскар». Виновницей торжества и главной героиней мероприятия станет трехлетняя карликовая бегемотиха, которая прибыла в российскую столицу из Швеции в начале августа и поселилась в одном из вольеров павильона «Животные Африки».
Три года для карликового бегемота - нежный возраст, поэтому полная сил юная шведская гостья хорошо перенесла переезд и быстро адаптировалась в Москве, подружилась с персоналом зоопарка, продемонстрировала отменный аппетит (даже карликовые бегемоты съедают около 20 килограммов пищи в день) и освоила купание в бассейне под открытым небом, который имеется в ее уличном вольере.
Для Московского зоопарка прибытие карликового бегемота - знаменательное событие. Последний раз гиппопотамы, причем обычные, жили там почти 40 лет назад (до 1980 года). Первого представителя этого вида в зоосаду завели в 1925 году, а спустя примерно десятилетие туда прибыла самая знаменитая пара бегемотов - Петер и Грета, для которых сотрудники оборудовали большой водоем и домик на его берегу. Правда, в открытом вольере не было теплого помещения, поэтому с наступлением холодов животных переселяли в Слоновник, а весной возвращали обратно.
В 1943 году в семье Петера и Греты появилось пополнение - маленький бегемотик Август, первый представитель этого вида, родившийся в Московском зоопарке, крайне редкий в мировой практике и уникальный для СССР случай размножения гиппопотамов в неволе. Впоследствии у него родилась сестренка по кличке Ракета.
Петер и Грета оказались долгожителями: он прожил 37 лет и умер в 1971 году, его партнерша скончалась в 1980 году в возрасте 46 лет. После смерти родителей Ракету отправили в зоопарк Казани, и Московский зоопарк остался без бегемотов.
Карликовые бегемоты - их ближайшие родственники, они живут в лесах и болотах на западе Африки, очень похожи на своих крупных сородичей внешне, но радикально отличаются габаритами: вес обычного гиппопотама достигает 3 тонн, карликового - от 180 кг до 275 кг. Кроме того, есть отличия и в образе жизни: карликовые гиппопотамы - одиночки, проводят много времени на суше (хотя и нуждаются в регулярных омовениях), активны преимущественно по ночам и не привязываются к определенной территории. К сожалению, эти «малыши» относятся к числу вымирающих видов, и в дикой природе их осталось не более 3 тысяч. Основные причины вымирания - вырубка лесов и деятельность охотников.