На северо-востоке Москвы загорелся гигантский склад автохимии

В районе Медведково на северо-востоке российской столицы произошел крупный пожар: загорелся склад по адресу Полярная улица, 31А. В помещениях хранились товары народного потребления, автомобильные покрышки и автохимия, в том числе горючие и взрывоопасные вещества.

Очевидцы рассказали, что вскоре после того, как огонь начал распространяться по складскому зданию, послышались громкие хлопки, напоминающие взрывы.

К 01:30 площадь возгорания достигла 15 тыс. м² (при общей площади склада в 21 тыс. м²), в тушении участвовали 133 пожарных и были задействованы 53 единиц техники, включая вертолеты МЧС. Ликвидацию огня пришлось вести с безопасного расстояния, поскольку горение стало крайне интенсивным.

После прибытия пожарных расчетов пожару присвоили второй ранг, потом по мере роста площади, охваченной огнем, его изменили на третий.

«На месте также работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по г. Москве, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара на предмет превышения ПДК. По результатам мониторинга превышений ПДК не зафиксировано, населению близлежащих домов ничего не угрожает», - говорится в сообщении пресс-службы экстренного ведомства.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.