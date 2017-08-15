Пассажирка впала в кому и умерла на борту турецкого самолета

На борту лайнера турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего перелет из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле, впала в кому и затем скончалась одна из пассажирок - 68-летняя гражданка Нидерландов, страдавшая сахарным диабетом.

Женщина почувствовала себя плохо, когда самолет находился в воздушном пространстве Турции. Попутчики и бортпроводники попытались оказать пострадавшей первую медицинскую помощь, но она сначала впала в инсулиновую кому, а потом перестала подавать какие-либо признаки жизни.

После посадки самолета в аэропорту Стамбула медики забрали тело пассажирки, констатировав смерть, и доставили его в морг, а лайнер продолжил перелет по маршруту.

Авиаперелеты, особенно длительные, всегда представляют собой риск для здоровья и жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями, поскольку связаны с перепадами давления, продолжительным нахождением в стесненной позе без возможности ее изменить, отсутствием привычного питания.

Наибольший риск для авиапассажиров связан с опасностью отрыва тромбов в кровеносных сосудов после того, как люди сначала проводят долгое время в кресле в одном положении, а затем резко встают и начинают двигаться.