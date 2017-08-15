Украина избавилась от всех известных памятников Ленину
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что на контролируемой Киевом территории не осталось скульптур вождя мирового пролетариата.
Причиной стало несоответствие продукции предприятий нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза.
На борту лайнера турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего перелет из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле, впала в кому и затем скончалась одна из пассажирок - 68-летняя гражданка Нидерландов, страдавшая сахарным диабетом.
Женщина почувствовала себя плохо, когда самолет находился в воздушном пространстве Турции. Попутчики и бортпроводники попытались оказать пострадавшей первую медицинскую помощь, но она сначала впала в инсулиновую кому, а потом перестала подавать какие-либо признаки жизни.
После посадки самолета в аэропорту Стамбула медики забрали тело пассажирки, констатировав смерть, и доставили его в морг, а лайнер продолжил перелет по маршруту.
Авиаперелеты, особенно длительные, всегда представляют собой риск для здоровья и жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями, поскольку связаны с перепадами давления, продолжительным нахождением в стесненной позе без возможности ее изменить, отсутствием привычного питания.
Наибольший риск для авиапассажиров связан с опасностью отрыва тромбов в кровеносных сосудов после того, как люди сначала проводят долгое время в кресле в одном положении, а затем резко встают и начинают двигаться.