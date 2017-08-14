Обама победил Трампа твитом про Шарлоттсвилль

Бывший американский лидер Барак Обама поставил рекорд по популярности сообщения за всю историю сервиса микроблогов Twitter. Его твит про события в городе Шарлоттсвилле, где из-за сноса памятника генералу Роберту Ли начались столкновения между правыми националистами и левыми экстремистами, был перепечатан 1 млн 187 тыс. 616 раз и набрал почти 3 млн лайков. Действующий президент США Дональд Трамп, который использует «Твиттер» как едва ли не единственный канал связи с широкой публикой, наверняка уязвлен - тем более что его устные заявления по Шарлоттсвиллю, сделанные накануне, вызвали шквал критики.

По сути дела Обама опубликовал три твита, процитировав Нельсона Манделу. «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность», - гласит цитата, перепечатанная бывшим президентом США.

Слова Манделы сопровождает сделанная в 2011 году фотография самого Обамы, который на снимке улыбается детям разных рас, выглядывающим на него из окна. «Давайте вспомним: в последние десятилетия было два наиболее уважаемых в Африке лидера - Нельсон Мандела и Муаммар Каддафи. Так ведь это при Обаме его же госсекретарь так сладострастно восхищалась, глядя на запись сцены убийства Каддафи. Поэтому нужно с очень большой долей скепсиса относиться к этим высказываниям - и помнить не только самые последние события, не только события последнего года, но и всех последних лет», - порекомендовал профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин.

Напомним, генерал Роберт Ли, вокруг памятника которому в Шарлоттсвилле разгорелся скандал, командовал армией южан во время Гражданской войны 1861-1865 годов между «прогрессивным» Севером и рабовладельческим Югом. Внезапно оказалось, что в городе крайне сильно неонацистское движение («неоконфедераты»), представители которого подняли мощный протест против сноса мемориала. Один из его участников - сторонник ультраправых Алекс Филдс-младший - на большой скорости въехал на автомобиле в толпу людей, насмерть задавив одну женщину и травмировав 19 человек. Власти Шарлоттсвилля вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о пресс-конференции ради рассказа о своей экономической программе, был крайне раздосадован желанием журналистов говорить только о шарлоттсвилльских событиях. Репортеры быстро вывели главу государства из себя, и он в очередной раз напомнил им, что «во всем виноваты фейковые новости фейковых СМИ». Националистический конфликт американский лидер охарактеризовал как проявление ненависти и нетерпимости с «многих сторон», что вызвало недоумение общественности, поскольку позиция Трампа осталась непроясненной. Несмотря на последовавшее заявление о том, что он винит в происходящем «Ку-клукс-клан , неонацистов и сторонников идей белого превосходства», глава Белого дома продолжает требовать анализа фактов и настаивать на неправомерности агрессии с обеих сторон.

По словам профессора Домрина, попытки противников Трампа выставить его расистом по меньшей мере нечистоплотны. «В США был своего рода консенсус: там стояли памятники как полководцам-северянам, так и южанам. Кстати, сам генерал Ли, хотя он сражался на стороне Юга, был противником рабовладения и у него не было рабов. То есть, ситуация неоднозначная - а то, что хотят ее использовать, чтобы нанести ущерб Трампу - это совершенно откровенная подстава". И в этой ситуации противники Трампа ведут себя совершенно нецивилизованно, а Обама, конечно же - их лидер», - полагает эксперт.