ФСБ: озеро Сладкое само «ушло» за границу России

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области успокоила россиян относительно «сенсационной» новости по поводу якобы состоявшейся передачи Казахстану озера Сладкое в связи с переносом линии границы.

«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу», - цитирует разъяснения пресс-службы РИА Новости .

До проверки демаркационной линии часть Сладкого, приходившаяся на российскую территорию, располагалась в 5 км от деревни Покровка Купинского района, и селяне активно ходили к нему охотиться. Эта местность пользовалась большой популярностью и среди любителей охоты из других районов Новосибирской и даже Омской областей. После проверки границы оказалось, что озеро «ушло» из России в результате высыхания.

Поэтому администрация Купинского района Новосибирской области предупредила население о том, что охотиться в непосредственной близости от озера теперь нельзя, - а это предупреждение было воспринято как свидетельство передачи Сладкого сопредельному государству. Впрочем, нельзя отрицать, что пресс-служба администрации не имеет отношения к возникшей панике: сообщение на официальном сайте руководства района было озаглавлено «Озеро Сладкое теперь в Казахстане!»

«Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», - заверили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. Материал с провокационным заголовком был удален с сайта райадминистрации, но ее глава Владимир Шубников еще некоторое время продолжал сеять панику рассуждениями о том, что Сладкое - это «бесполезное полуозеро-полуболото», от передачи которого Казахстану экономическая деятельность Купинского района не понесет никакого ущерба. После этого чиновник напомнил, что рядом со Сладким находится намного более «полезное» озеро Горькое, которое является «целебным».

Впоследствии опровержения информации о переносе границы поступили из посольства Казахстана в РФ и российского внешнеполитического ведомства. «Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан», - отметил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.