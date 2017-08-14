В России разработали новые гранаты аэрозольного типа

Инженеры концерна "Техмаш" на базе НИИ прикладной химии разработали новую аэрозольную систему защиты: ручную гранату, срабатывающую всего за 0,4 секунды.

Как сообщили разработчики НИИ прикладной химии, новое средство защиты позволит сократить время постановки завесы с двух секунд до 0,4 секунд, то есть в пять раз.

- Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до четырех метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности, - отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Сергей Русаков.

Кроме того, разработчики адаптируют скоростную систему защиты и для маскировки техники. На данный момент НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой ручной гранаты.

Отметим, что в последние годы на вооружение английской, французской, западно-германской, итальянской и других армий поступают бронированные машины, оснащенные специальными многоствольными гранатометами (мортирки).

Для стрельбы из них используются специальные дымовые гранаты с электрозапалом, управляет постановкой завесы командир машины с помощью специального пульта управления. В 40-70 метров от бронированной машины за 2-5 секунд создается дымовая завеса, которая сохраняется на местности в течение одной-двух минут. С помощью подобных средств и реактивных дымовых снарядов иностранные наставления рекомендуют ставить горизонтальные дымовые завесы.