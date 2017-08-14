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АСВ нанесло ущерб экономике в 150 млрд рублей

По состоянию на 14 августа вкладчикам «Югры», лишенного Центробанком лицензии, выплачено 156,1 млрд рублей. Такой информацией поделились представители Агентства по страхованию вкладов. Это составляет 90% от общей суммы предполагаемых выплат. Напомним, что 20 июля временная администрация в лице представителей Агентства по страхованию вкладов начала выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протестам Генеральной прокуратуры.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:30

Пять Курильских островов получили имена

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Островам присвоили имена военных и государственных деятелей: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, а другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове.

Еще два острова назвали именами военных: генералов Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР, и Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке.

Пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины-капитана дальнего плавания.

Наименования присвоены в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и по предложению Сахалинской областной Думы, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект по присвоению имен безымянным островам Курильской гряды стартовал в 2010 году. В 2012 году историки и географы отправились туда с экспедицией. В том же году один из островов был назван в честь академика Сергея Капицы.

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