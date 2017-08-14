Американские врачи не сумели спасти Веру Глаголеву от рака

Российская актриса театра и кино Вера Глаголева скончалась в США в возрасте 61 года. Ее коллега Лариса Гузеева рассказала журналистам, что смерти артистки предшествовало длительное тяжелое заболевание - по всей видимости, онкологическое.

Глаголева, которая достаточно давно не появлялась на публике, вызывая этим определенные подозрения у журналистов, последовательно опровергала все слухи о ее тяжелой болезни. В конце мая нынешнего года в СМИ появилась информация о том, что актриса собирается проходить курс специализированного лечения за границей.

При этом в июне дочь Глаголевой вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, и Вера Витальевна присутствовала на их свадьбе.

Она родилась в Москве в 1956 году, некоторое время жила с родителями в ГДР, активно занималась стрельбой из лука и стала мастером спорта, выступая за юношескую сборную российской столицы. В кино впервые снялась сразу после выпускного - в 1974 году, на «Мосфильме», где ее заметил оператор картины «На край света». Юная Глаголева должна была подыграть одному из актеров, она очень быстро выучила текст и выполнила задачу на отлично, ведя себя естественно и непринужденно. Так девушка получила приглашение на главную роль.

Кинорежиссер Родион Нахапетов считал, что раскованность и естественность Глаголевой объясняются отсутствием у нее стремления сделать карьеру в кино, а значит, и волнения. Сама актриса впоследствии рассказывала, что даже не сомневалась в отсутствии у нее конкуренток, поэтому и не переживала. На самом же деле на главную роль - Симы - в «На край света» уже была утверждена другая актриса, но Нахапетов настоял на замене.

Впоследствии Глаголева вышла за режиссера замуж и снялась еще в нескольких его работах - «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей» и «О тебе».

В 1977 году актрису пригласили сыграть Варю в фильме «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса, и ее игра так впечатлила режиссера, что он пригласил девушку в свой театр на Малой Бронной, однако та под влиянием Нахапетова отказалась от предложения, хотя впоследствии и признавалась, что очень об этом жалеет.

Несмотря на отсутствие профессионального образования, Глаголева много снималась, представляя собой уникальный для советского кинематографа актерский тип - сочетание поэтичной хрупкости, скрытой силы и цельности, ломкой угловатой пластики, точности «психологического жеста», неординарной и при этом киногеничной внешности. Критики отмечали, что ее появление на экране было весьма своевременным, и такой тип актрисы оказался весьма востребованным в 1970-1980-х годах.

Перед началом девяностых Нахапетов переехал в США, где сошелся с продюсером Натальей Шляпникофф, и их с Глаголевой брак распался. Актриса после этого сама дебютировала в качестве режиссера, сняв фильм «Сломанный свет» по сценарию Светланы Грудович - об актерах, которые не могут найти работу после развала СССР.

В 1991 году Глаголева, приехав на кинофестиваль в Одессу, познакомилась там с бизнесменом Кириллом Шубским, от которого рассчитывала получить финансовую помощь в создании фильма. Спонсировать съемки Шубский отказался, но они с актрисой продолжали встречаться и впоследствии поженились.

Затем Глаголева сняла фильмы «Заказ» (приз зрительских симпатий кинофестиваля «Меридианы Тихого»), «Чертово колесо» (Гран-при I Всероссийского кинофестиваля «Золотой феникс» в Смоленске), «Одна война» (награды более тридцати международных кинофестивалей) и «Две женщины» по книге Ивана Тургенева.

При этом актриса продолжала играть на сцене Театра Антона Чехова - в антрепризных спектаклях «Русская рулетка. Женский вариант» (антреприза «Аметист»), «Поза эмигранта» (антреприза Леонида Трушкина) - и возглавляла мастерскую театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».