АСВ нанесло ущерб экономике в 150 млрд рублей

По состоянию на 14 августа вкладчикам "Югры", лишенного Центробанком лицензии, выплачено 156,1 млрд рублей. Такой информацией поделились представители Агентства по страхованию вкладов. Это составляет 90% от общей суммы предполагаемых выплат. Напомним, что 20 июля временная администрация в лице представителей Агентства по страхованию вкладов начала выплаты вкладчикам "Югры" вопреки протестам Генеральной прокуратуры.

Отзыв лицензии у банка "Югра", входящего в топ-30 российских банков по величине активов, стал полной неожиданностью для его вкладчиков. Сложно поверить, что надежный и стабильно работающий банк неожиданно был объявлен банкротом. При этом, по информации "Известий" обрушению капитала финучреждения способствовали представители временной администрации. Именно они задним числом досоздавали резервы, не принимая во внимание высоколиквидные недвижимые активы "Югры".

Несмотря на то, что владельцы банка готовы своими силами провести восстановление и удовлетворить все требования заинтересованных сторон, Центробанк отклонил эту инициативу. Выплаты вкладчикам ведутся из федерального бюджета, который из-за поспешных действий Центробанка и АСВ уже сейчас потерял более 150 млрд рублей.