Власти Крыма: украинцы прорвали киевскую «туристическую блокаду»

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов констатировал, что попытка украинских властей устроить «туристическую блокаду» Крыма потерпела сокрушительное поражение - «захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые не изменили своего желания посетить Крым, несмотря на пропаганду и долгие очереди».

По словам чиновника, в итоге украинские власти испугались, что их собственные граждане устроят социальный бунт на пунктах пропуска, где создавались всяческие препятствия для их выезда на полуостров. При этом попытки, которые Киев предпринимал для блокирования турпотока в Крым, лишь усилили интерес украинских туристов к отдыху на своей бывшей территории.

О том, что украинские пограничники искусственно затягивают процедуру прохождения КПП в сторону Крыма, стало известно 18 июля. На границе образовались километровые очереди, и крымские власти обвинили украинских коллег в сознательном препятствовании свободному передвижению своих граждан ради «туристической блокады» полуострова.

Заур Смирнов тогда высказал предположение о том, что в Киеве попросту боятся дать простым украинцам возможность своими глазами увидеть реальное положение дел в Крыму, «где царит межнациональное согласие и идут масштабные инфраструктурные проекты». При этом чиновник гарантировал украинским туристам теплый прием, комфортабельные условия и безопасность.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал действия Киева «травлей на границе», отметив ее безуспешность. «Конечно, если бы не агрессивная риторика и препоны, которые создает Киев для собственных граждан, то туристов со стороны Украины было бы еще больше», - признал чиновник, добавив, что окончательная картина вырисуется к концу сезона или даже позже, после оценки всех данных.

Отметим, что в нынешнем летнем сезоне россияне, которые в прошлом году составляли подавляющее большинство посетителей Крыма, переориентировались на другие направления - в частности, Турцию, которая ради привлечения туристов пошла на большие скидки. Сокращение турпотока из российских городов на полуостров составило порядка 30%, тогда как турецкие отельеры практически восстановили прибыль на уровне «докризисного» 2014 года.

Основная причина изменений в планах россиян - соображения экономии: турецкие авиакомпании продают бюджетные билеты даже в высокий сезон, а перелеты в Крым, который находится ближе, стоят дороже. Кроме того, влияет на туристический спрос и разница в уровне сервиса. Власти рассчитывают, что в скором времени крымские курорты смогут «подтянуться» до турецкого уровня за счет средств, которые будут поступать в бюджет после введения курортного сбора.