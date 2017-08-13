В России разработано лекарство от рассеянного склероза

Российские ученые разработали первый отечественный препарат для больных рассеянным склерозом. Лекарство под названием «ксемус» проходит финальную стадию клинических испытаний и может появиться на рынке через три года. Этот медикамент будет включен в систему ОМС и доступен больным бесплатно. По данным Минздрава, количество выявленных больных с рассеянным склерозом постоянно растет. Так, с 2014 по 2015 год их стало на 5 тыс. человек больше.

Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов рассказал, что речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.

— Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно. Среди них особое место занимает такое нейродегенеративное воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки, — говорит Александр Габибов. Он отметил, что ксемус ИБХ РАН разрабатывает совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез».

По словам Александра Габибова, сейчас препаратов для лечения рассеянного склероза немного, больным в основном выписывают иностранные препараты, например, копаксон. Это средство изобрел израильский профессор Майкл Села. Он предложил лекарство на основе нерегулярного полимера из аминокислот. Также в России и по всему миру применяются несколько дженериков.

— Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает, — объясняет Александр Габибов. Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний. Эта работа проводится совместно с Институтом неврологии Российской академии наук, Центром по лечению рассеянного склероза в Санкт-Петербурге (ГКБ № 31) и с другими медицинскими учреждениями.

— Это исключительно российские разработки, они запатентованы, — подчеркнул Александр Габибов. По его прогнозам, препарат появится на рынке не раньше 2020 года.

— Лечение применяемым сейчас копаксоном стоит тысячи долларов. Я думаю, что наш препарат будет гораздо дешевле, — отметил Александр Габибов. По его словам, ксемус будет включен в систему ОМС и доступен пациентам с рассеянным склерозом бесплатно.

По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015-м число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.

Как сообщили в ведомстве, работа над новыми препаратами от рассеянного склероза ведется регулярно. Помощь больным оказывается специалистами Федерального научного центра рассеянного склероза, которые участвуют в клинических испытаниях новых лекарств и медицинской техники.

Заведующий лабораторией нейроиммунологии, руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров рассказал, что первые препараты от заболевания появились около тридцати лет назад, тогда же это заболевание стали диагностировать с помощью МРТ. Основные лекарства, влияющие на патогенез заболевания, производятся за рубежом. В России уже несколько лет ведутся разработки оригинального препарата. А отечественные биоаналоги уже применяются.

Игорь Столяров подчеркнул, что больным необходим препарат, эффективный на поздних стадиях развития рассеянного склероза, так как действие препаратов со временем снижается.

— Сначала лечить получается, причем достаточно эффективно, а через 10–15 лет уже возникают сложности, — говорит Игорь Столяров.

Он отметил, что на создание любого препарата требуется около 12 лет, так как нужно, чтобы лекарство было протестировано.

— Разработка наших ученых представляется перспективной, но что будет в дальнейшем, трудно сказать. Должны пройти все клинические испытания, прописаны все побочные эффекты и доказана эффективность. Но то, что такая работа ведется, вселяет надежду, — сказал Игорь Столяров.