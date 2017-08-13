Российские оружейники впервые «добавили» титан в пулемет

Оружейный завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов. Большая часть ТТХ нового российского оружия засекречена. Тем не менее специалисты завода поделились некоторыми характеристиками и подробностями производства.

«Новый пулемет создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. Основные задачи работы – это снижение веса, габаритов и улучшение эргономики», — сообщил заместитель главного инженера, главный конструктор направления завода им. Дегтярева Андрей Макнин корреспондентам телеканала «Звезда».

Период подготовки пулемета от стадии проектирования до непосредственного серийного запуска занял четыре года. За этот срок новое оружие прошло все необходимые испытания и проявило себя в лучшем виде.

В производстве нового пулемета используется титан. Ранее этот металл в оружейном производстве не применялся. Ствол оружия заменен на оребренный без кожуха с принудительным охлаждением. Кроме того, пулемет обзавелся новыми элементами, среди которых система рельсового крепления — планка Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3, телескопический и складной приклад удобный при стрельбе в бронежилете или зимней одежде. Производители прислушались к просьбам военнослужащих и добавили тактическую рукоятку для удобства ношения и ведения огня.

Версия для спецподразделений получила укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Пулемет также получил быстросъемные сошки. Они устанавливаются в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70 %. Однако, такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту при статичном положении стрелка либо оружия.

Одной из первостепенных задач при разработке оружия было уменьшение габаритов и массы пулемета, и конструкторы с ней успешно справились.

«При транспортировке десанта части пулемета складываются и с ним можно свободно перемещаться в бронированной машине. В таком варианте пулемет короче на 3 см, чем штатный автомат Калашникова», — рассказывает инженер-конструктор завода Владимир Лезов.

Надежность новых пулеметов была доказана в ходе многочисленных испытаний, которые проводились в специальных климатических камерах. Во время этих испытаний проверялась эффективность работы оружия в различных температурных и погодных режимах (в том числе и обильных осадках). Стоит отметить, что некоторые пулеметы, в частности авиационные, выдерживают мороз до -80 градусов. Ручное стрелковое оружие эффективно справляется с выполнением задач при температуре от -50 до +50 градусов.

В специальной контрольно-испытательной камере высоким давлением проверяются узлы запирания на безотказность оружия. После этого надежность подтверждается усиленным зарядом.

«Дитя механического цеха приходит сюда и оживает. Каждое изделие можно послушать, можно услышать, как оно работает, как оно «поет». У каждого своя характеристика. Всех приятнее «поют» наши авиационные пушки», — рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника контрольно-испытательной станции Сергей Васильковский, отметив их высокую скорострельность и мощь.

В бойнице оружие «сдает экзамен» на автоматику. Заряжается специальная лента фиксированной длины, и на стометровой трассе пулемет проходит испытание на кучность. Данный параметр проверяется исключительно одиночными выстрелами. Каждое изделие должно удовлетворять параметрам, заложенным в его паспорте.

В редких случаях отклонения от эталонных параметров, «больное» изделие, как выражаются сотрудники предприятия, отправляют на «лечение». Оружие ни при каких обстоятельствах не покинет завод с недочетами или недоделками. Это исключено. Данный принцип лежит в основе системы контроля качества завода. Каждое изделие проходит испытание стрельбой, а при поставке большого количества пулеметов из партии выбирается одно изделие, которое проходит испытания по всем параметрам, в том числе и на живучесть.

Теперь конструкторы завода заняты запуском производства специальных пулеметов, ориентированных на применение в локальных конфликтах. Во главе угла – уменьшение габаритов и массы. Также ведется разработка роботизированных боевых модулей с расширенным боекомплектом, сообщает портал «Военные материалы».

Фото: Vitaly V. Kuzmin [CC BY-SA 3.0 ], через Викисклад

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