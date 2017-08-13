Билл Гейтс подарил кому-то 38% своей доли в Microsoft

Глава компании Microsoft Билл Гейтс, который уже на протяжении многих лет активно занимается благотворительностью и славится как один из самых щедрых в мире филантропов, поставил рекорд XXI века по размеру пожертвования - 4,6 млрд долларов (это максимальная сумма, пожертвованная кем-либо в чью-либо пользу с 2000 года). Впрочем, адресат неизвестен, как и причина внесения средств.

Пожертвование внесено в виде акций (64 млн), а 4,6 млрд долларов - это их общая рыночная стоимость. Для 61-летнего Гейтса это 5% от объема его состояния и целых 38% от принадлежащей ему доли в компании Microsoft.

На самом деле беспрецедентную благотворительную акцию бизнесмен осуществил еще 6 июня, но известно о ней стало только сейчас. К тому же ни сам Гейтс, ни компания Microsoft не комментируют назначение рекордного платежа.

В большинстве случаев супруги Гейтс - Билл и его жена Мелинда - занимались благотворительностью через посредничество именного семейного фонда Bill & Melinda Gates Foundation. Однако за последние 17 лет пожертвований подобного масштаба от них не поступало: схожего уровня щедрости глава Microsoft достигал лишь в 1999-м и 2000-м годах, когда отдавал 16 млрд долларов и 5,1 млрд долларов соответственно.

С 1994 года, занявшись благотворительностью, супруги Гейтс пожертвовали в общей сложности 35 млрд долларов деньгами и акциями.

В 2010 году глава Microsoft объединился с миллиардером Уорреном Баффетом, чтобы вовлечь в филантропическую деятельность других сильных мира сего. Они создали компанию «Клятва дарения», объединив таких известных людей, как Марк Цукерберг, Владимир Потанин, Джордж Лукас и других. В этот фонд Гейтс перечислил более 700 млн акций своего детища, это равноценно 50 млрд долларов по текущему курсу.

При этом глава Microsoft продолжает оставаться самым богатым человеком планеты: его состояние, по данным журнала Forbes, оценивается в 89,8 млрд долларов (на втором месте в рейтинге - основатель Amazon Inc. Джефф Безос, чей капитал составляет 88,7 млрд долларов).