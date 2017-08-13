Призыв Дурова «раздеться как Путин» приняли за политическую акцию

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров взбудоражил россиян, прислав им фотокарточку с далекого индонезийского Бали. Бизнесмен выложил в Instagram себя любимого с обнаженным рельефным торсом, снабдив снимок подписью с призывом:

«Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила - никакого фотошопа и никакого пампинга . В противном случае - ты не альфа».

Таким образом Дуров обыграл недавно появившийся в интернете фоторепортаж из поездки президента РФ Владимира Путина в Туву, где он купался и рыбачил . На некоторых кадрах и в ряде фрагментов видеозаписи российский лидер запечатлен с обнаженным торсом.

Эти фотографии предсказуемо взбудоражили сетевую общественность, в том числе и за рубежом. Bloomberg и вовсе пишет , что подобные пресс-релизы Кремля адресованы в первую очередь Западу, в восприятии которого они укрепляют образ Путина как сильного лидера.

«Немногие из глав государств могут похвастаться таким успехом своих официальных пресс-релизов. Это особенно поражает, если учесть, что Путин уже фотографировался голым по пояс в этом южносибирском регионе на монгольской границе в 2007 и 2009 годах (во время его последней поездки туда, в 2013 году, видимо, было слишком холодно, чтобы раздеваться, - однако Путин все равно сумел порадовать социальные сети, поцеловав пойманную большую щуку)», - говорится в материале делового издания.

По всей видимости, свою долю от успеха российского президента решил урвать и создатель «ВКонтакте». Пока его примеру последовало не так уж много пользователей: на момент публикации этого материала в Instagram насчитывается чуть более 200 фотографий с #PutinShirtlessChallenge, причем некоторые пользователи, судя по всему, просто порылись в своих архивах, выбрали оттуда подходящие снимки и задним числом подставили к ним хэштег. Попадаются также фото девушек разной степени обнаженности, а также зачем-то скопированные другими пользователями снимки самого Павла Дурова. И, конечно, котики.

Дуров вдохновил котейку на #putinshirtlesschallenge Публикация от Alberto (@vanberto)Авг 14 2017 в 10:02 PDT

Некоторые, впрочем, восприняли призыв бизнесмена всерьез и, размещая свои фотографии, снабдили их оптимистичными комментариями типа «Дурова в президенты» и догадками о том, что, возможно, Павел таким образом заявил о своих политических амбициях. В Telegram, кстати, ходит шутка о том, что Дуров агитирует за Путина в преддверии президентских выборов.

Не обошлось и без традиционных в подобных случаях отсылок к непростой ситуации на мировой арене. «Не все поймут, при чем здесь я, гражданин Казахстана со статусом постоянного жителя США. А притом, что я за мир во всем мире», - подписал свое фото с бортика бассейна пользователь с ником «Джон Грей».

Публикация от John Gray (@john_gray_100) Авг 14 2017 в 6:05 PDT

Высказывают пользователи и предположения на счет возможного участия самого президента в этом флешмобе - что исключено: во-первых, фотографии главы государства уже есть в сети, а во-вторых, прецедент с флешмобом Ice Bucket Challenge, участники которого обливались ледяной водой перед камерой, показывает незаинтересованность Путина в подобных акциях. Тогда эстафету ему передал голливудский актер Вин Дизель, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что у него «другая повестка дня».

Фото: @durov