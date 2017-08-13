«Ветераны АТО» перепутали постер Diablo III с иконой

В Киеве состоялась церемония открытия памятника бойцам, участвовавшим в военных действиях против ополченцев на востоке Украины в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО). Монумент высотой в 2,5 метра выглядит как лезвие меча, ударом снизу пронзающее горизонтально развернутую карту России, передает RT. Оружие при этом украшено гербом Украины.

На постаменте изображен воин с крыльями цветов украинского флага, который, как не преминули заметить интернет-пользователи, подозрительно напоминает фигуру с постера популярной компьютерной игры Diablo III. Впрочем, от «дизайнеров», создававших эскиз, и не стоило ждать оригинальности: их творческий порыв оплачивался пожертвованиями анонимных меценатов, собравших в общей сложности 120 тыс. гривен (порядка 250 тыс. рублей).

Активисты, выступившие с инициативой его создания, не смогли получить от киевских властей разрешение на установку скульптуры в центре украинской столицы, поэтому в качестве места для ее размещения был выбран перекресток проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Местный Центр содействия предпринимательству благоустроил прилегающую территорию, проложив дорожки.

Украинские СМИ передают, что на церемонии открытия памятника, которая проходила под аккомпанемент оркестра, собрались представители общественных объединений ОО «Украинский центр адаптации ветеранов АТО», ВОО «Бюро по защите экологии и здоровья», Международный благотворительный фонд «Будущее», ОО «Сообщество ветеранов АТО», а также волонтеры, активисты и родственники погибших. «Многие вдовы пришли с маленькими детьми», - сообщает ASN.

Журналисты отметили, что присутствовавшие на открытии монумента «виновники торжества» - немногочисленные участники боевых действий - крайне неохотно шли на контакт со СМИ. Зато словоохотливостью отличались «общественники», например, Евгений Яранцев из «Ветеранов АТО». Он подробно объяснил репортерам символический смысл скульптуры: «Стилистически это изображение ангела-хранителя наших воинов с мечом, который охраняет наших героев, защищающих страну от врагов».

Активист также раскритиковал администрацию Святошинского района Киева (именно там авторы идеи изначально собирались установить монумент). По его словам, против памятника восстал «Киевводканал», которому не понравилось, что скульптуру решили водрузить прямо на коллектор. «Якобы нужно будет чинить в любой момент», - возмутился Яранцев, намекнув, что наличие городских коммуникаций под памятником - лишь предлог.