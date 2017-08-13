Онищенко о скидках на алкоголь: эта отрава и так пользуется спросом у россиян

Скидочные акции на алкогольную продукцию, за запрет которых выступают Госдума и Роспотребнадзор, являются нарушением действующего законодательства, заявил депутат ГД РФ Геннадий Онищенко.

Комментируя предложение парламентариев, поддержанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, Геннадий Онищенко подчеркнул, что на текущий момент ситуация с потреблением алкоголя в стране остается негативной, и в этих условиях необходимы меры по повышению стоимости спиртного.

"Бравурные отчеты о том, что мы чуть ли не в полтора раза меньше начали пить за последние три года – это манипуляции со статистикой. Формально – правильно, но на деле – ложь, - считает депутат. – Одним из главных регуляторов уменьшения потребления, является понятие доступности, в первую очередь – экономической. На советскую зарплату можно было купить 47 бутылок водки при цене от 3,62 рубля. На нынешнюю среднюю зарплату по стране в 15 тысяч – когда самый отравленный алкоголь стоит 68 рублей – можно купить до 220 бутылок. Мы еще не дошли даже до советской цены".

По мнению Геннадия Онищенко, повышение цены на алкоголь оправдано и необходимо для страны – тем более, что это реально работающая мера, проверенная на практике в Европе и США.

"Когда только начали повышать цены, на заседании в Белом доме была проведена аналогия – мы бензин продаем по цене европейского бензина. Вдохновившись таким "положительным" опытом – я бы все же не стал так продавать бензин –, решили продавать так же спиртное, - отметил депутат Госдумы. – В Европе средняя цена за бутылку составляет около 10 долларов – и предложили довести до этого уровня. Сегодня цена за бутылку - около 180 рублей за бутылку. Даже пошли на героический шаг – подняли цену еще на пять рублей".

Депутат подчеркнул, что в таких условиях поведение ритейлеров, проводящих скидочные акции на алкогольную продукцию, выглядит нарушением действующего законодательства и должно быть запрещено.

"Сброс цен на спиртное – это прямое нарушение законодательства. Такие скидки нужно просто запрещать: ведь так можно отбросить маржу от себестоимости 1 литра, и просто в рамках "привлекательности" продавать, - отмечает Геннадий Онищенко. – А пьем мы много. Задумайтесь: за 9 месяцев прошлого года в возрастной когорте от 0 до 15 лет – среди детей и подростков! – зарегистрировано до 1440 острых алкогольных отравлений. Так что пусть угомонятся: никакого маркетинга тут не надо – эта отрава и так пользуется популярностью среди населения России".

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу депутата Госдумы РФ Владимира Сысоева о запрете включения алкоголя в скидочные акции. По мнению законодателей, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков – в свою очередь, глава Роспотребнадзора посчитала, что такие акции по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.