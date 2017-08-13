ФСБ поймала украинского агента на попытке обесточить Крым

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины (СБУ), предотвратив таким образом несколько диверсий, подготовкой которых он как раз занимался. Пресс-служба силового ведомства уточнила, что диверсионные акты по плану были направлены «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова» - в частности, задержанный рассчитывал «привести в негодное состояние линии электропередач Судак - Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии».

Кроме того, как указали в ФСБ, диверсант планировал «поджечь лес в районе Судак - Рыбачье - Алушта и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак - Новый Свет», а также совершить поджог одного из хозяйственных объектов в районе поселка Рыбачье.

Задержанный, по данным спецслужбы, - это сотрудник СБУ в Херсонской области Геннадий Лимешко, который ранее проходил службу в зоне проведения антитеррористической операции на юго-востоке Украины «в должности старшего разведчика глубинной разведки» и 9 августа был направлен в Крым «для осуществления диверсионных актов». Через три дня его поймали с поличным: мужчина пытался повредить ЛЭП в районе трассы Судак - Новый свет. При обыске у подозреваемого изъяли «механизм для приведения в действие взрывного устройства», граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкость с горючей смесью и «другие предметы».

В настоящее время в отношении Лимешко возбуждено уголовное дело, его ведет Следственный отдел ФСБ по Крыму и Севастополю.