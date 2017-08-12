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Мир

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Украинский завод открестился от причастности к ракетам КНДР

Пресс-служба украинского «Южного машиностроительного завода» выпустила опровержение статьи The New York Times о том, что двигатели производства этого предприятия ставятся на ракеты КНДР.

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Донские хлеборобы побили рекорды по сбору урожая хлеба

В то время как российские аграрии и чиновники опасаются итогов урожайного года в связи с дождливой погодой, установившейся этим летом в большинстве регионов, в Ростовской области уже собран рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:34

Видео: пойманные в Москве боевики готовились взорвать «мать Сатаны»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись с оперативной съемки, которая велась при задержании группы террористов, готовивших серию взрывов в людных местах Москвы - в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах.

На видео запечатлен обыск, который проводят сотрудники ФСБ. Двое задержанных лежат лицом вниз, у обоих при себе рюкзаки.

В спецслужбе пояснили, что при задержании у подозреваемых была изъята триперекись ацетона - взрывчатое вещество, которое в террористической среде называют «мать Сатаны». По мощности оно почти равноценно тротилу, его изготавливают кустарным методом в домашних условиях.

ФСБ располагает оперативными данными о том, что задержанные - один гражданин РФ и трое выходцев из государств Центральной Азии - являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и представляют собой ее ячейку.

Как сообщал NewsInfo , один из задержанных - специалист по изготовлению взрывчатки и самодельных взрывных устройств, он же должен был курировать подготовку и исполнение терактов, остальные члены группы - предполагаемые смертники.

 

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