Видео: пойманные в Москве боевики готовились взорвать «мать Сатаны»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись с оперативной съемки, которая велась при задержании группы террористов, готовивших серию взрывов в людных местах Москвы - в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах.

На видео запечатлен обыск, который проводят сотрудники ФСБ. Двое задержанных лежат лицом вниз, у обоих при себе рюкзаки.

В спецслужбе пояснили, что при задержании у подозреваемых была изъята триперекись ацетона - взрывчатое вещество, которое в террористической среде называют «мать Сатаны». По мощности оно почти равноценно тротилу, его изготавливают кустарным методом в домашних условиях.

ФСБ располагает оперативными данными о том, что задержанные - один гражданин РФ и трое выходцев из государств Центральной Азии - являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и представляют собой ее ячейку.

Как сообщал NewsInfo , один из задержанных - специалист по изготовлению взрывчатки и самодельных взрывных устройств, он же должен был курировать подготовку и исполнение терактов, остальные члены группы - предполагаемые смертники.