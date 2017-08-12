ФСБ предотвратила серию терактов в оживленных местах Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали членов группировки, которая занималась подготовкой террористических актов в Москве - на общественном транспорте, крупных рынках и в торговых центрах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из задержанных - это специалист по изготовлению взрывчатки и самодельных бомб, эмиссар запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», являвшийся своего рода куратором подготовки взрывов. Остальные должны были исполнить роль смертников.

Известно, что один из задержанных является гражданином России, а трое приехали в Москву из государств Центральной Азии.

Кроме того, в ходе спецоперации силовикам удалось обнаружить и обезвредить лабораторию, в которой задержанные занимались производством взрывчатки и сбором взрывных устройств.

В сообщении пресс-службы ФСБ говорится, что к подготовке серии взрывов в Москве также имеют отношение главари «Исламского государства», которые в настоящее время находятся в Сирии, включая руководителя школы подрывников группировки «Ширинджонов А. М.».