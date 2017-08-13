Россия поставила личный рекорд по продолжительности жизни

По итогам первой половины 2017 года средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив, согласно данным Росстата, 72,4 года, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. «По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на полгода», - уточнила она.

Основной причиной этой положительной тенденции, по словам вице-премьера, является проводящаяся в России системная работа по снижению смертности: она, как рапортует Росстат, в первой половине нынешнего года снизилась до 12,9 человека на 1 тыс. человек (по сравнению с 13,2 человека на тысячу за аналогичный период 2016-го).

«Вопросы здоровья и демографического развития - это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», - заверила Голодец.

Напомним, ранее Росстат сообщал о том, что в 2016 году средняя продолжительность жизни россиян впервые за всю историю сбора данных достигла 71,87 года. Мужчины при этом в среднем доживают до 66,5 лет, женщины - до 77 лет.