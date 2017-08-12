Криштиану Роналду пропустит пять игр за плохое поведение

Украинский завод открестился от причастности к ракетам КНДР
Пресс-служба украинского «Южного машиностроительного завода» выпустила опровержение статьи The New York Times о том, что двигатели производства этого предприятия ставятся на ракеты КНДР.
Пресс-служба украинского «Южного машиностроительного завода» выпустила опровержение статьи The New York Times о том, что двигатели производства этого предприятия ставятся на ракеты КНДР.
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что средняя продолжительность жизни в стране впервые превысила 72 года.
Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду пропустит пять следующих матчей с участием своей команды: Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что игрок дисквалифицирован за плохое поведение на первом сражении за Суперкубок Испании - против «Барселоны».
Пропуск четырех матчей - это наказание за то, что Роналду толкнул арбитра. Произошло это следующим образом. На 80-й минуте игры футболист переломил ее ход в пользу своей команды, забив гол в ворота «Барселоны» и доведя счет до 2:1 в пользу «Реала», после чего получил желтую карточку за то, что на радостях сорвал с себя футболку. Вторую желтую карточку судья Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа вручил Криштиану всего через две минуты спустя, когда тот рухнул в штрафной противника: арбитр счел нападающего симулянтом. Поскольку Роналду пришлось покинуть поле, он в досаде толкнул судью.
Матч, который состоялся накануне ночью на поле «Барселоны», завершился со счетом 3:1 в пользу «Реала», а ответная игра пройдет 17 августа в Мадриде.