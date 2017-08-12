Криштиану Роналду пропустит пять игр за плохое поведение

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду пропустит пять следующих матчей с участием своей команды: Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что игрок дисквалифицирован за плохое поведение на первом сражении за Суперкубок Испании - против «Барселоны».

Пропуск четырех матчей - это наказание за то, что Роналду толкнул арбитра. Произошло это следующим образом. На 80-й минуте игры футболист переломил ее ход в пользу своей команды, забив гол в ворота «Барселоны» и доведя счет до 2:1 в пользу «Реала», после чего получил желтую карточку за то, что на радостях сорвал с себя футболку. Вторую желтую карточку судья Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа вручил Криштиану всего через две минуты спустя, когда тот рухнул в штрафной противника: арбитр счел нападающего симулянтом. Поскольку Роналду пришлось покинуть поле, он в досаде толкнул судью.

Матч, который состоялся накануне ночью на поле «Барселоны», завершился со счетом 3:1 в пользу «Реала», а ответная игра пройдет 17 августа в Мадриде.