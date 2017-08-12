Минтранс разрешит бесплатно брать в полет куртку и пальто

Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации российского министерства транспорта Светлана Петрова сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении авиапассажирам права бесплатной перевозки верхней одежды в салоне самолета при покупке так называемых невозвратных билетов.

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» представитель Минтранса назвала вопрос о провозе верхней одежды вместе с ручной кладью «чувствительным».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиаперевозчикам взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам (специальные тарифы, отличающиеся более низкой ценой и менее выгодными условиями - например, отсутствием возможности возврата или замены).

При продаже возвратных билетов по-прежнему актуальной остается норма провоза бесплатного багажа весом 10 килограммов.

Поскольку многие клиенты российских авиакомпаний теперь будут вынуждены платить за багаж (и, соответственно, попытаются пронести на борт как можно больше вещей), Минтранс счел целесообразным установить нормы ручной клади. Соответствующие поправки будут внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП).

В частности, вес ручной клади не может быть менее 5 килограммов вне зависимости от стоимости билета, она может включать дамскую сумку или мужской портфель, папку для бумаг, зонтик, трость, детское питание на время полета и детскую люльку для перевозки ребенка, костюм в портпледе, костыли, складную инвалидную коляску, а также сотовый телефон и книги (печатные издания) для чтения в полете.

При Минтрансе создана специальная рабочая группа, которая занимается составлением норм, регламентирующих провоз ручной клади в салоне самолета по невозвратным билетам.

Напомним, ранее российские авиаперевозчики были обязаны бесплатно провозить по 10 кг багажа на каждого пассажира. Единственный отечественный лоукостер «Победа» ссылался на эту обязанность, объясняя причины своих жестких ограничений на провоз ручной клади. Когда стало известно о снятии запрета на взимание платы за багаж, руководство авиакомпании пообещало существенно смягчить требования к ручной клади, но пока каких-то радикальных перемен в этом плане не произошло.