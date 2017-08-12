Малахов подтвердил свои планы на уход в декрет

Известный российский телеведущий Андрей Малахов, чей уход из ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» недавно произвел фурор в СМИ, подтвердил, что его жена Наталья Шкулева действительно беременна, и они с нетерпением ждут рождения первенца.

«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени», - цитирует заявление Малахова журнал StarHit , главным редактором которого он сам же и является.

При этом в своем аккаунте на сервисе микроблогов Twitter телеведущий по-прежнему назван «ведущим 1 канала, главным редактором StarHit» (хотя ранее сообщалось, что он написал заявление об уходе и покинул Первый канал). Одной из версий его ухода, напомним, был декретный отпуск: сообщалось, что когда Малахов сообщил о беременности своей супруги и намерении прервать работу на проекте «Пусть говорят» ради ухода за малышом, руководство телеканала восприняло эту информацию «негативно». В результате звезду поставили перед выбором - или продолжить работу над ток-шоу, отказавшись от декрета, или уволиться.

Другая версия связывала уход Малахова с возвращением в команду «Пусть говорят» бывшего продюсера проекта Натальи Никоновой, которая стояла у истоков этого шоу и курировала его в первые годы существования. По одним данным, они с ведущим просто не смогли сработаться, и он, не встретив понимания у начальства, решил ретироваться. По другим - Никонова в преддверии выборов рассчитывала увеличить количество выпусков ток-шоу, посвященных политическим проблемам, а Малахов был категорически против.

Сегодня стало известно, что и другие члены команды «Пусть говорят» написали заявления на увольнение, тогда как с ведущим ясности пока якобы нет. Кроме того, о своем уходе сообщила продюсер программ «Пусть говорят» и «Сегодня вечером» Наталия Галькович.

В пятницу сообщалось, что новым ведущим на проекте станет Дмитрий Борисов, хорошо знакомый телезрителям по программе «Время». Сегодня в эфир действительно вышел один выпуск с ним, посвященный уходу Малахова и «его эпохе» на проекте, причем по ходу программы Борисов постоянно обещал раскрыть «самую главную интригу года» - то есть, по всей видимости, назвать имя преемника. Однако в конце концов никакой интриги ведущий так и не раскрыл - пообещал, что «самое интересное у нас будет завтра».

Непонятно, действительно ли Борисов останется на проекте, или руководство Первого канала все же подберет другого кандидата. Когда не было никакой официальной информации на этот счет, и СМИ наперебой оценивали шансы разных претендентов, включая Алексея Панина и Никиту Джигурду, про Дмитрия Борисова ходили слухи, что он провалил кастинг.

Тем не менее с его участием уже снято несколько выпусков «Пусть говорят», и, как утверждает источник с телеканала, это не пилотные, а эфирные программы.

Фото: @malakhov007

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