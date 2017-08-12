Вирус Коксаки прилетел из Турции в Москву

В Москве зарегистрирован первый случай заражения вирусом Коксаки, про «эпидемию» которого на турецких курортах недавно писали СМИ. Заболевание «прилетело» в Россию с девятимесячным младенцем, которого родители брали с собой в отпуск.

Первые признаки заражения - пятна на ноге и руке - обнаружились у ребенка еще в Турции, после чего мать и отец мальчика вызвали врача. Медик осмотрел малыша и диагностировал вирус Коксаки.

После возвращения в Россию родители младенца, как пишет «Московский комсомолец», «решили перестраховаться» и вновь обратились в клинику. Ребенка ненадолго госпитализировали и тоже диагностировали вирус Коксаки, однако тревоги по поводу заражения не проявили и особого внимания уделять не стали. Мальчику прописали антигистаминные препараты и отпустили на домашнее лечение.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ активно муссировались слухи об «эпидемии» вируса Коксаки чуть ли не на всех турецких курортах: появлялись сообщения о десятках бегущих из страны российских туристов, огромном количестве заразившихся, отказах обслуживать пациентов по страховым полисам. Как выяснилось, случаи заражения вирусом в Турции действительно фиксируются , однако отнюдь не в таких количествах , чтобы говорить об эпидемии.

Распространение вируса Коксаки, который многие врачи считают «детской болезнью» и называют «американской ветрянкой» из-за схожести симптомов (появление высыпаний на коже), - типичная история для курортов с жарким морским климатом на пике туристического сезона, когда температура, влажность и низкий уровень гигиены из-за большого скопления людей вкупе создают благоприятные для выживания и передачи вируса условия.

Коксаки часто выявляют у отдыхающих и на российских курортах - в Крыму и Краснодарском крае. Особенно подвержены заболеванию маленькие дети, у них оно протекает тяжело, с высокой температурой и другими острыми симптомами. В большинстве случаев вирус Коксаки проходит сам, вакцины против него не существует, больным требуется постельный режим и обильное питье. В целом клиническая картина заболевания схожа с привычным нам гриппом, однако Коксаки чаще всего передается фекально-оральным путем (хотя существует и воздушно-капельный механизм его распространения).