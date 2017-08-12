Смерть человечества от ядерного удара «засняли» на видео

Специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран создал видеоролик, в котором наглядно продемонстрировал статистику гибели населения Земли в разные периоды времени, а затем использовал ее и другие имеющиеся данные для создания гипотетической картины гибели человечества от ядерного удара.

Анимационный ролик демонстрирует интересную закономерность: рост смертности в связи с мировыми войнами оказался меньше, чем всплески, последовавшие за ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

Хэллоран взял данные о спецификации тех бомб, которые были сброшены американцами на японские города, и количество причиненных ими смертей (500 млн человек скончались в течение первых трех недель после бомбардировок), после чего экстраполировал эти параметры на современные реалии (мощность ядерных боеголовок, их количество в арсенале разных стран, наиболее вероятные цели нанесения ударов). В результате автору видео удалось в буквальном смысле нарисовать картину гибели людей в гипотетической ядерной войне недалекого будущего.

На самом деле статистика весьма приблизительна, поскольку невозможно учесть численность умерших от последствий радиоактивного заражения, онкологических заболеваний и генетических изменений в следующих поколениях, а также - если речь идет о предполагаемой войне будущего - ядерной зимы. Поэтому Хэллоран для своей визуальной модели взял только первые три недели после гипотетического обмена ядерных держав ракетными ударами.

Заключительная часть ролика посвящена распространению ядерного оружия, усилиям по разоружению и эффективности миротворческих инициатив. «В своей работе я стараюсь найти способ сделать статистическую информацию менее скучной и отпугивающей. Я считаю, иногда полезно выражать цифры в эмоциях или снимать о них кино, особенно когда есть гуманитарная составляющая. Я надеюсь, что визуализация статистических данных поможет людям усвоить сведения, на основе которых они смогут составить собственное мнение - например, об опасности северокорейской ракетной программы. Мне кажется, это хорошая альтернатива газетным статьям и телесюжетам, даже основанным на экспертном мнении», - сказал Хэллоран в интервью изданию Gizmo.