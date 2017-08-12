«Баттл года» Гнойного и Oxxxymiron'a бьет рекорды просмотров

Рэп-баттл между рэперами Гнойным и Оксимироном (Oxxxymiron), состоявшийся 6 августа в Санкт-Петербурге, собирает рекордное число просмотров в YouTube, куда его выложили в ночь на 14 августа на канале Versus.

Менее чем за сутки видео посмотрели более 4,5 млн пользователей, хотя результат многим был известен заранее. Судьи единодушно присудили Гнойному победу со счетом 5:0, однако поклонники Оксимирона в соцсетях выражают недовольство и несогласие с их оценками.

Настоящее имя Гнойного неизвестно, сам он как-то называл себя уроженцем Хабаровска Славой Карелиным, а в соцсетях утверждают, что его фамилия Машнов. Рэпер в разное время использовал разные псевдонимы - Соня Мармеладова, Слава КПСС, Ежемесячные и Бутер Бродский.

Интернет-пользователям Гнойный запомнился как герой скандала, разгоревшегося на фоне его сообщений в соцсетях о сексе с чеченскими девушками. Его рассказы были опубликованы «ВКонтакте», в паблике «Крепость Грозная», и рэперу начали поступать угрозы. После этого он удалил свою страницу из соцсети, предварительно принеся извинения.

Oxxxymiron - Мирон Федоров - изучал средневековую английскую литературу в Оксфордском университете, в 2012 году стал лауреатом премии GQ в номинации «Открытие года», также получил несколько премий Hip-hop.ru Awards. Является амбассадором бренда Reebok Classic в России, а с нынешнего года - еще и главой букинг-агентства Booking Machine.