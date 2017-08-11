Феномен Алеппо: образцовая военная операция

Крупнейший город Сирии, Алеппо, был атакован боевиками радикальных формирований пять лет назад, в 2012 году, и с тех пор бои в мегаполисе не прекращались. Боевики контролировали в разное время от 40 до 60% территории города и, прикрываясь мирными жителями, вели успешные боевые действия, включая контратаки правительственных сил. Армия оставила за собой западную часть города, включая цитадель Алеппо, а также примерно половину пригородов. Боевики заняли восточные районы Алеппо, получая снабжение из Турции – город расположен всего в 45 км от границы.

Ситуация изменилась после обращения Башара Асада за военной помощью к России. С 30 сентября 2015 года, когда в Сирию прибыли подразделения ВКС РФ, российскими военачальниками началось планирование уникальной операции по уничтожению террористов, которая в итоге вылилась в освобождение Алеппо и его ближайших пригородов.

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«Уникальность операции по освобождению Алеппо заключается в комплексном подходе к решению сирийского кризиса. Российские военные специалисты проработали для наиболее боеспособных подразделений САА план окружения и тотального блокирования Восточного Алеппо. Лишив боевиков прямых поставок боеприпасов, оружия и живой силы ВКС РФ начали методично уничтожать склады и штабы террористов, атакуя эти цели при помощи высокоточного оружия. Одновременно уничтожались конвои боевиков, направлявшиеся к мегаполису со стороны турецкой границы, а также из мятежной провинции Идлиб. Заблокировав боевиков, правительственные силы при поддержке ВКС РФ сломили дух террористов. Террористы впервые поверили, что будут уничтожены, если не примут условия капитуляции. И боевики дрогнули – кто-то сдался и после проверки получил легализацию в обмен на клятву об отказе от вооруженной борьбы, другие были перемещены в провинцию Идлиб. В этой операции были и другие существенные обстоятельства, которые способствовали успеху, но их детали не разглашаются», - рассказал ФАН военный эксперт Давид Гор.

Заметим, что после частичного вывода в декабре 2016 года из Сирии подразделений ВКС РФ численность контингента там сократилась почти вдвое, но, несмотря на это результаты не ухудшились, что указывает на высокий уровень профессионализма министерства обороны РФ под руководством Сергея Шойгу.

На этом фоне откровенным провалом выглядят действия международной коалиции во главе с США под Мосулом. Операции по освобождению Алеппо и Мосула шли одновременно, поэтому вполне уместно сравнение эффективности действий атакующих сторон.

Для блокады, а затем и штурма Мосула было собрано более 85 тысяч иракских солдат. Помимо иракской армии, в наступлении 2016 года приняли участие 60 тысяч солдат курдского ополчения, а также группировки местных ассирийских христиан и туркмен-суннитов. Пришлось присылать свое усиление и американцам — для штурма Мосула в Ирак были переброшены подразделения элитных 101-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий.

Количество участвующих в штурме Мосула американцев Пентагоном не называется до сих пор, но корреспондент ФАН, фиксирующий работу американских подразделений в районе Бартеллы, пригороде Мосула, сообщал о батальоне (600 человек) только в одном небольшом районе.

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Всего, по оценкам независимых наблюдателей, количество американских военных, непосредственно участвующих в штурме Мосула, может превышать 2,5 тысячи человек.

Как показали дальнейшие события, даже 200-тысячной группировке сил международной коалиции пришлось столкнуться с неимоверными трудностями в боях с 20-тысячным гарнизоном Мосула. Потери коалиции составили от 20 до 30 тысяч человек, потери ИГИЛ – от 600 до 1500 боевиков.

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Западная часть города по-прежнему находится под контролем боевиков, а блокада Мосула так и не приобрела законченного характера. «Осада и штурм Мосула, в том числе и из-за попыток постоянного обеспечения «наступления к заданной дате», может снискать себе в истории титул самого длинного и самого бестолкового сражения за город в мировой истории», - пишет военный эксперт ФАН Михаил Большаков.

Теперь сравним эти оценки с операцией в Алеппо. У САА не было десятикратного превосходства над противником, как у коалиции в Мосуле. Больше того, преимущества не было вообще – противоборствующие силы в Алеппо были равными как по количеству, с обеих сторон участвовали группировки в 15-20 тысяч бойцов.

При этом количество российских военных специалистов, участвовавших в операции в Алеппо, исчислялось десятками, в отличие от тысяч американцев под Мосулом, что прямо говорит об эффективности наших военных.

Больше того, на финальных стадиях операции в Алеппо ВКС РФ даже объявили в одностороннем порядке о моратории на атаки с воздуха и артиллерийские удары, чтобы не подвергать опасности мирное население.

Ничего подобного не предпринимала коалиция под Мосулом и мирное население затем рассказывало немногим журналистам, находящимся в этом регионе, ужасающие подробности гибели своих близких под бомбами и снарядами коалиции.

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«Одна из составляющих причин успеха операции САА и ВКС РФ в Алеппо является грамотная работа с мирным населением, внимание к нему. Это в принципе в традициях российских военных подразделений во все времена. Мирных выводили по заранее спланированным коридорам; постоянно информировали население о ситуации; снабжали гуманитарной помощью целые районы; проводили специальные операции, уничтожая боевиков, работавших по мирным в коридорах для вывода населения. А вот шиитское ополчение, которое использовали США под Мосулом, тут же начало творить самосуд и казни на отбитых у ИГ территориях. Теперь население там ненавидит своих освободителей не меньше, чем террористов ИГИЛ, поэтому в якобы освобожденном Восточном Мосуле уже отмечено партизанское движение местных суннитов против сил международной коалиции», - рассказал ФАН военный эксперт Михаил Большаков.

Ситуация в Сирии меняется к лучшему именно благодаря грамотному планированию и управлению операцией начальником Генерального штаба МО Валерием Герасимовым, отмечает экспертное сообщество. Это признают и высокопоставленные сирийские руководители.

«Последним нашим достижением стало освобождение из когтей террора города Алеппо, крупнейшего из сирийских городов. Та поддержка, которую оказывали Военно-космические войска России, сыграла главную роль в этой победе. Позвольте мне от имени господина президента Башара Асада, Вооруженных сил и всего сирийского народа выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим – от солдата и матроса до генерала и адмирала - за помощь, оказываемую Сирийской арабской республике в ее борьбе с международным терроризмом», - заявил в ходе недавнего видеомоста с начальником Генерального штаба МО Валерием Герасимовым начальник Генштаба Сирийской армии Али Абдуллах Аюб.

При этом получить положительные оценки от экспертов операции международной коалиции под Мосулом ФАН не удалось.

«Пентагон не знает, сколько времени может потребоваться для освобождения Мосула из-под контроля ИГ», - признал в конце января генерал Джозеф Мартин, командующий сухопутными войсками возглавляемой США коалиции, на фоне успешного завершения операции САА и ВКС РФ в Алеппо.

«В американском штабе операции царит растерянность, поскольку предварительные выкладки говорят о больших потерях в случае продолжения наступления на Мосул. При этом президент Трамп ждет через три месяца от Пентагона поэтапного плана ликвидации ИГ. Срыв этого срока чреват отставками в военном ведомстве», - пишет политолог и военный эксперт Евгений Сатановский.

Растерянность американских штабов в Ираке на фоне планомерно проходящего в Сирии вытеснения боевиков с занимаемых ими ключевых позиций отмечается многими экспертами.

«Российская военная школа показала свое преимущество на Ближнем Востоке и в связи с этим Пентагону, возможно бы не помешало использовать опыт российских военных стратегов при планировании и осуществлении боевых операций там», - резюмирует эксперт Михаил Большаков.

https://riafan.ru/610068-fenomen-aleppo-obrazcovaya-voennaya-operaciya