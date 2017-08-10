Россия-Белоруссия: Минск подает на развод?

Какие ассоциации вызывают отношения между Россией и Белоруссией? Первое что приходит на ум: Союзное государство, ЕАЭС. Но в последнее время эти отношения все больше стали походить на отношения супругов перед разводом: напряженность, недосказанность, надуманные обиды.

Стоит задаться вопросом: что для Белоруссии значит Россия? Во-первых, Россия всегда была и является крупнейшим рынком сбыта для белорусских производителей. Во-вторых, Белоруссия критически зависит от российских энергоносителей. В-третьих, на международной политической арене Москва всегда поддерживает Минск. Ну и наконец, близость культур.

Очевидные доводы. Но из них вытекает один простой тезис: Белоруссия всегда из этих отношений получала больше, чем Россия. При этом Москва часто закрывала глаза, когда батька начинал финтить и пытался усидеть на двух стульях. Однако господин Лукашенко окончательно попутал берега: то он заявляет, что Украина воюет за свою независимость (что как бы намекает), то вдруг распахивает двери для граждан 80 государств, то пытается выпросить скидку на газ, имея огромный долг. В общем, примеров достаточно.

Естественно, всему есть предел. Вчерашняя новость о вводе пограничного контроля не стала неожиданностью. Одно дело, когда Минск занимается транзитом санкционной продукции, выдавая ее за свою, и совсем другое – когда при полном отсутствии контроля на границе, в Россию мог попасть кто угодно. Вспомните хотя бы, каким маршрутом в Москву приехала Савченко.

Конечно, пограничный контроль, введенные ФСБ, неудобен и для белорусов, и для россиян. Но нужно дать понять Минску, что вести себя, как женщина легкого поведения, не стоит. А то уж больно шикарно устроился батька: использует географические и геополитические выгоды положения своей страны в конъюнктурных целях. Надеюсь, в Минске осознают, что заигрывания с Западом – это очень опасная тенденция. Рано или поздно попытки заручиться поддержкой того же Евросоюза могут привести к Майдану.