Россия-Белоруссия: Минск подает на развод?

Новые корабельные двигатели начнут производить в России
Россия развивает новые производства, сосредотачиваясь на стратегически важных направлениях, одним из которых является строительство корабельных двигателей.
Россия развивает новые производства, сосредотачиваясь на стратегически важных направлениях, одним из которых является строительство корабельных двигателей.
После ухода Андрея Малахова с Первого канала его место в студии популярной программы занял ведущий программы «Время» Дмитрий Борисов.
Какие ассоциации вызывают отношения между Россией и Белоруссией? Первое что приходит на ум: Союзное государство, ЕАЭС. Но в последнее время эти отношения все больше стали походить на отношения супругов перед разводом: напряженность, недосказанность, надуманные обиды.
Стоит задаться вопросом: что для Белоруссии значит Россия? Во-первых, Россия всегда была и является крупнейшим рынком сбыта для белорусских производителей. Во-вторых, Белоруссия критически зависит от российских энергоносителей. В-третьих, на международной политической арене Москва всегда поддерживает Минск. Ну и наконец, близость культур.
Очевидные доводы. Но из них вытекает один простой тезис: Белоруссия всегда из этих отношений получала больше, чем Россия. При этом Москва часто закрывала глаза, когда батька начинал финтить и пытался усидеть на двух стульях. Однако господин Лукашенко окончательно попутал берега: то он заявляет, что Украина воюет за свою независимость (что как бы намекает), то вдруг распахивает двери для граждан 80 государств, то пытается выпросить скидку на газ, имея огромный долг. В общем, примеров достаточно.
Естественно, всему есть предел. Вчерашняя новость о вводе пограничного контроля не стала неожиданностью. Одно дело, когда Минск занимается транзитом санкционной продукции, выдавая ее за свою, и совсем другое – когда при полном отсутствии контроля на границе, в Россию мог попасть кто угодно. Вспомните хотя бы, каким маршрутом в Москву приехала Савченко.
Конечно, пограничный контроль, введенные ФСБ, неудобен и для белорусов, и для россиян. Но нужно дать понять Минску, что вести себя, как женщина легкого поведения, не стоит. А то уж больно шикарно устроился батька: использует географические и геополитические выгоды положения своей страны в конъюнктурных целях. Надеюсь, в Минске осознают, что заигрывания с Западом – это очень опасная тенденция. Рано или поздно попытки заручиться поддержкой того же Евросоюза могут привести к Майдану.